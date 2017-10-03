اجرای توسعه مشاغل خانگی در ۹ استان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی امروز در آیین امضای تفاهم نامه همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی و انعقاد قرارداد توسعه مشاغل خانگی در ۹ استان برای ۲۰ هزار نفر، اشتغال را به عنوان مهم ترین مساله دولت عنوان کرد و گفت: قطعا نیازمند ایجاد فرصت های شغلی زیادی هستیم؛ البته باید فرصت شغلی ایجاد نماییم.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: اولین اقدام ما ایجاد فرصت شغلی است که باید افراد را آماده کنیم که بتوانند با چند متغیر واسط فرصت ها را تبدیل به ایجاد شغل کنند و این مسیری است که ما درحال طی آن هستیم و اصلی ترین راه ما به شمار می رود و از هر راهی برای ایجاد فرصت های شغلی استفاده خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در تک تک وزارتخانه ها این مباحث دیده می شود، حتی ظرفیت هایی که دیده نمی شوند و نهفته هستند، می توانند به عنوان فرصت شغلی، بررسی و به طرح تبدیل شوند؛ امیدواریم که بتوانیم در سال جاری و سال آینده از ظرفیت های ایجاد شده و درحال ایجاد فرصت های شغلی بیشتری ایجاد کنیم.



ایجاد ۳۲۰ هزار شغل با اتصال خدمات به بخش آی سی تی



ربیعی اظهار داشت: تنها با اتصال خدمات به بخش آی سی تی طی ۲ سال، ۳۲۰ هزارشغل فرصت یابی شد که باید با متغیرهایی به شغل تبدیل شوند. یعنی آنقدر ظرفیت وجود دارد که حتی با میان رشته ای و اتصالات میان بخشی ظرفیت ها خود را نشان می دهند . به طور مثال اتصال خدمات به بخش آی سی تی ظرفیت های بسیار خوبی به ما نشان داده است .پس از آن آی سی تی و گردشگری است که درحال کار برروی آن هستیم . در حوزه آی سی تی و حمل ونقل درحال کار هستیم و پاسخ خوبی داشته است.

وی در ادامه یادآورشد: تعریف و ماهیت شغل در حال تغییر است. حتی تغییر قوانین تامین اجتماعی و سایر قوانین را دنبال می کنیم که آن ها را به سمت رسمی شدن نیز ببریم . از فرصت یابی جدید شغلی دستاورد خوبی را در سال گذشته و فعالیت ۱۸ ماهه خود و فرصت های نهفته شغلی دریافت کرده ایم و به پیش می بریم. دروزارتخانه های نیرو، ورزش فرصت های شغلی وجود دارد که با مقداری مداخله از جنس تحریک ، بالا آوردن ، برنامه ریزی و درنظرگرفتن خدمات و اعتبارات فنی می توان برای دو سه سال آینده زمینه سازی فرصت های شغلی مناسبی داشته باشیم.



تمرکز بر اشتغال



وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی تاکید کرد: تمرکز ما براشتغال است و سیاست اشتغال را در دولت یازدهم و دوازدهم دنبال کردیم . سیاست اشتغال مسیرهای متفاوتی را طی می کند ، البته سیاست اشتغال منجر به رشد نیز می شود و سیاست اشتغال تولید، رشد و اشتغال را با هم در برمی گیرد.



ربیعی افزود : برای نخستین بار است که به جزتولید برای سیاست اشتغال نیز پول درنظرگرفته شده است . یک مسیر اشتغال ناشی از رشدی است که اتفاق می افتد، رشد اتفاق می افتد تولید بزرگ و اشتغال ایجاد می شود . این مسیری است که با آن آشنا هستیم .مسیردیگر مساله رشد و اشتغال فراگیرو مسیر مکمل است . درهرحال از رشد سنتی و کلاسیک و مداوم یک بخش از اشتغال را ایجاد می کند ، برنامه اشتغال فراگیر واشتغال فراگیرضدفقر، اشتغال روستایی و اشتغال خانگی نیز بخش دیگری از اشتغال را ایجاد می کند و این برنامه ها مکمل یکدیگرند و مسیرهای ذکر شده درحال پیگیری هستند.



اشتغال خانگی کم اهمیت نیست



ربیعی تاکید کرد : اشتغال خانگی کم اهمیت نیست ودرسایرکشورهای دنیا واروپا نیز تجربه شده است.



وی سپس تعاریفی از شغل های خانگی ، غیررسمی و کاذب را ارائه داد و گفت: متاسفانه در تعاریف نیز درک درستی از شغل وجود ندارد و امروز با اتصال فضای مجازی و ارتباطات ، اشتغال در حوزه ای سی تی بعد جدیدی به خود می گیرد. به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان، تعداد زیادی ازافراد با توانمندی تایپ شناسایی شدند که کارهای شرکت های سایر شهرها را انجام می دهند و امروزه مشاغل اشکال گوناگونی دارند. دسته ای از شغل های جدید و قدیمی می توانند در مشاغل خانگی ایجاد شوند.

ربیعی افزود: پایداری و امن کردن مشاغل خانگی و بردن آن ها به سمت تامین اجتماعی مورد توجه و مطالعه است و گام بزرگی به سوی رسمی کردن مشاغل و تامین شغلی و امنیت خواهد بود.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اظهار امیدواری وخرسندی از همکاری با جهاددانشگاهی گفت: جهاددانشگاهی دانش کافی و به روز شده برای کار را دارد و سبک کار آن مناسب است و این اموربرای ما اهمیت بسیار زیادی دارد . جهاددانشگاهی واحد واسط مناسبی به شمار می رود ، کارگزاران اشتغال جهاد دردانشگاه مشغول به کار هستند و این ویژگی های مهم می تواند همکاری ها را به نقاط موفقیت آمیزی برساند.

وی گفت: قرار است تولیدات دانش و فناوری در جهاد بازارکارمناسب خود را پیداکند . دربحث اشتغال و ایده مشکلاتی داشته ایم ، فن آوری هایمان متصل به بازارنیستند و گاه بدون ایده وخلاقیت کارخانه های تولیدی انبوهی مانند ماکارونی ، رب و ...راه اندازی شده اند که فاقد بازارکافی هستند. درهر حالت مساله اصلی ما بازار است و مطالعات نشان می دهد نهادمناسبی برای اتصال به بازار وجود ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازبرنامه ریزی برای نهادسازی های مناسب دربرنامه های اشتغال فراگیر خبرداد و گفت: با اتاق بازرگانی برای ایجاد نهاد مناسب در اتصالات بین المللی در تلاش هستیم، نهادهایی که بتوانند اتصالات عمودی و افقی در داخل کشور ایجاد کنند؛ تجربه خوب صندوق کارآفرینی امید را داریم و کارتامین مالی به شکل جهادی پیش می رود و می توانیم با همکاری با جهاددانشگاهی تحرک بسیار زیادی داشته باشیم.

۲میلیون و ۳۰۰ هزارنفر متقاضی مشاغل خانگی

ربیعی اعلام کرد: درسال های ۹۰ تا ۹۵، ۲میلیون و ۳۰۰هزار نفر متقاضی مشاغل خانگی بوده اند .برای پاسخگویی به این افراد آمادگی های زیادی وجود دارد .برای ۱میلیون و ۳۶۰هزار نفر مجوز مشاغل خانگی صادرکرده ایم و حدود ۲هزار و ۴۰۰میلیارد ریال نیز تسهیلات به بیش از ۶۰۰ هزار نفر متقاضی پرداخت شده است .براساس اطلاعات مرکزآمار وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ۶۰ درصد از این ۶۰۰ هزارنفر همچنان پایداری مشاغل داشتند . برای بقیه افراد نیز باید کارکلینیکی انجام شود و این مفهوم پول نپاشیدن و عدد قابل قبولی است و ۴۰درصد باقی مانده نیز باید به پایداری شغل دست پیدا کنند.



وی گفت : باتوجه به گذشت بیش از شش سال از تصویب واجرای قانون مشاغل خانگی ، تجارب حاصل از بازدیدهای میدانی، مذاکرات حضوری ، مراجعات و درخواست برخی از متقاضیان ، عارضه یابی ، آسیب شناسی و مطالعات تطبیقی که دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که باید توسعه فعالیت های شبکه ای، راهنمایی، مشاوره و ارزیابی متقاضیان ، تنوع شیوه های آموزشی ، توسعه بازار ، توسعه رشته های نوین، توجه به مزیت های نسبی و رقابتی ، حمایت های مالی هدفمند بیش از گذشته انجام شود به طوری که مراجعه و معرفی به بانک نداریم و پس از مراجعه ارزیابی وآموزش فنی و حرفه ای و کارآفرینی فنی و حرفه ای باید پشت سرگذاشته شود . جهاددانشگاهی نیز دراین زمینه بزرگ ترین ظرفیت را دارد و می توانیم به عنوان کارگزاران اشتغال در استان ها از ظرفیت های جهاددانشگاهی در این زمینه های نیز استفاده کنیم . پس از حمایت مالی این افراد ، توسعه بازارو هدفمندی حمایت های مالی مورد توجه ماست و باید توسعه بازار داشته باشیم با همکاری با جهادادنشگاهی این اموررا دنبال می کنیم. درهرحال الگویی جدید شکل گرفته است که در آن موفقیت های بیشتری خواهیم داشت.



وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی اظهار داشت: مطالعات انجام شده واقدامات پایلوت انجام شده منجر به پایه های اشتغال محکم درآینده کشورخواهد شد .از امسال نیز نتایج آن را می بینیم و تجربه سالانه ۶۰۰ هزارشغل نتیجه بسیار خوبی بود که حتی اقتصادهای بزرگ دنیا نیز نمی توانستند به آن پاسخ دهند و دستاوردهای خوبی به جا مانده است.

شیوه توسعه مشاغل خانگی براساس الگوی جدید

ربیعی تصریح کرد: در الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی ظرفیت های استانی و مناطق و ، توانمند سازی متقاضیان برعهده ما و سازمان فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی است و فعالیت های پشتیبانی شبکه برعهده جهاددانشگاهی است ، در زمینه بازاریابی محصولات چنان چه جهاددانشگاهی نیز دراین زمینه ممارست داشته باشد می تواند در این حوزه نیز کمک کند. الگوی یاد شده نیازمند دستگاهی دارای تجربه و دانشی بود که جهاددانشگاهی این فرصت مناسب را در اختیار ما گذاشت و به عنوان تسهیل گر، مشاور و راهنما می تواند امور را پیش ببرد همان گونه که درسراسردنیا تسهیل گران اشتغال کاررا دنبال می کنند . در همه دنیا مروجین و تسهیل گران اشتغال نه وام دهندگان اشتغال کارها را دنبال می کنند چرا که پول و وام تنها بخشی از اشتغال است .



استان های پایلوت توسعه مشاغل خانگی



وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت اجرای صحیح ودقیق الگوی توسعه مشاغل خانگی و کنترل هرچه بیشتر براجرای کار درفازاول ۹ استان ، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی ، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام به عنوان استان های پایلوت توسعه مشاغل خانگی درنظرگرفته شدند . دراستان های یادشده اهداف تعیین شده دربرنامه اشتغال فراگیرومیزان آمادگی این استان ها برای اجرای الگوی توسعه مشاغل خانگی مورد توجه قرارگرفته است . دراین استان ها اولویت داریم و منعی برای ادامه آن درسایر استان ها وجود ندارد .



ربیعی افزود: درسال جاری ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای این امر درنظرگرفته شد . ازابتدای دولت یازدهم تا پایان شهریور ۹۶، پنج و نیم هزارمیلیارد تومان تسهیلات صندوق کارآفرینی امید اختصاص داه است که ۸/۴ هزارمیلیارد تومان آن برای اشتغال و ۳۷۹هزاربرای طرح ها و افراد درنظرگرفته شده است که وام ارزان قیمت بوده است . سالانه حدود ۵۰ هزارشغل با تثبیت یا تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و شغل جدید در صندوق کار کرده ایم که اگر این فرایند تثبیت و تبدیل مشاغل غیر رسمی به رسمی را به پایان ببریم همه وام ها به وام های اختصاص یافته به شغل جدید تبدیل می شوند .

وی گفت: درسال ۹۶ نیز رقم۵۳۰میلیارد تومان به حدود ۳۵ هزار طرح و فرد تسهیلات اعطا شده است و این به اضافه وام هایی است که ازبخش روستایی واز وام های صندوق توسعه به جهاد آورده می شود و وام های قرض الحسنه ای که درنظرگرفته شده و صندوق کارآفرینی امید به کمک این طرح می آید و امیدواریم بتوانیم الگوهای خوبی را دنبال کنیم .

مشاغل خانگی نیز یک شغل است ودیدگاه نخبگان نسبت به مشاغل خانگی باید تغییرکند .شغل دیگر تنها به معنای استخدام نیست واین تصور باید درکارجویان و سیاست گذاران به کنار گذاشته شود . اینکه خانه نیز بتواند حقوقی برای زندگی باکرامت به وجود آورد و هرکسی در هر جایی بتواند کاری انجام دهد باید شغل محسوب شود . باید تعریف شغل را تغییردهیم . زمانی که شغل با استخدام اداری شغل بود گذشته است و باید به سمتی برویم که این مشاغل جذاب تر از شغل های اداری شود و با اتصال بیمه ها به این مشاغل نگرانی های فرهنگی درباره آن نیز از بین خواهد رفت .

