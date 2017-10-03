۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

واژگونی خودرو ۲۰۶ در خیابان شریعتی

واژگون شدن یک دستگاه خودرو سواری در خیابان دکتر شریعتی، آتش نشانان را به محل حادثه کشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، همزمان با وقوع این حادثه و تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه ۱۲۵، بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه ۷۳ با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، ساعت ۷:۳۵ صبح امروز به سمت خیابان دکتر شریعتی، خیابان ملک، حوالی خیابان ترکمنستان حرکت کردند.

مجید میرزایی فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ حین حرکت در خیابان ناگهان از مسیر خود منحرف شده و پس از برخورد با دو دستگاه خودرو سواری رنو ساندرو و پراید به حالت کاملا واژگون در وسط مسیر قرار گرفته بود.

وی در ادامه گفت: راننده خودرو سواری پژو ۲۰۶ که یک خانم ۲۱ ساله بود دچار آسیب دیدگی شده و قبل از رسیدن نیروهای عملیاتی از اتاقک این وسیله نقلیه خارج شده بود که آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه، جریان برق خودرو سواری را قطع کردند و علائم هشدار دهنده را در خیابان قرار دادند.

این فرمانده آتش نشانی اضافه کرد: همزمان با عملیات ایمن سازی محل حادثه، گروهی از نیروهای عملیاتی مشغول کمک رسانی اولیه به خانم جوان شدند و پس از حضور عوامل اورژانس در محل حادثه وی را برای انتقال به مراکز درمانی تحویل کادر پزشکی اورژانس دادند.

میرزایی خاطرنشان کرد: آتش نشانان در پایان خودرو سواری را به حاشیه امن خیابان انتقال دادند و پس از پاکسازی آثار باقی مانده از حادثه از سطح مسیر، ترافیک خیابان را به حالت اولیه بازگرداندند.علت  وقوع این حادثه رانندگی از سوی کارشناسان پلیس راهور اعلام می شود.

کد مطلب 4103573

