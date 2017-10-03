واژگونی خودرو ۲۰۶ در خیابان شریعتی

به گزارش خبرگزاری مهر ، همزمان با وقوع این حادثه و تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه ۱۲۵، بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه ۷۳ با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، ساعت ۷:۳۵ صبح امروز به سمت خیابان دکتر شریعتی، خیابان ملک، حوالی خیابان ترکمنستان حرکت کردند.

مجید میرزایی فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ حین حرکت در خیابان ناگهان از مسیر خود منحرف شده و پس از برخورد با دو دستگاه خودرو سواری رنو ساندرو و پراید به حالت کاملا واژگون در وسط مسیر قرار گرفته بود.

وی در ادامه گفت: راننده خودرو سواری پژو ۲۰۶ که یک خانم ۲۱ ساله بود دچار آسیب دیدگی شده و قبل از رسیدن نیروهای عملیاتی از اتاقک این وسیله نقلیه خارج شده بود که آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه، جریان برق خودرو سواری را قطع کردند و علائم هشدار دهنده را در خیابان قرار دادند.

این فرمانده آتش نشانی اضافه کرد: همزمان با عملیات ایمن سازی محل حادثه، گروهی از نیروهای عملیاتی مشغول کمک رسانی اولیه به خانم جوان شدند و پس از حضور عوامل اورژانس در محل حادثه وی را برای انتقال به مراکز درمانی تحویل کادر پزشکی اورژانس دادند.

میرزایی خاطرنشان کرد: آتش نشانان در پایان خودرو سواری را به حاشیه امن خیابان انتقال دادند و پس از پاکسازی آثار باقی مانده از حادثه از سطح مسیر، ترافیک خیابان را به حالت اولیه بازگرداندند.علت وقوع این حادثه رانندگی از سوی کارشناسان پلیس راهور اعلام می شود.