تخصیص وام برای احداث اقامتگاه های بومگردی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خانی ظهر سه شنبه در گردهمایی بخشداران و دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاهای آران و بیدگل با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید بهره مندی از ظرفیت های گردشگری روستایی با تامین تاسیسات گردشگری مورد نیاز شامل اقامتگاه های بوم گردی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: دهیاری ها برای دریافت تسهیلات می توانند اقدامات لازم را انجام دهند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان در این جلسه با اشاره به اقدامات مطلوب دولت تدبیر و امید در روستاها اظهار داشت:در یک فضای تعاملی توسط بخشداران، دهیاران و شوراهای روستا شاهد وضعیت عمرانی خوبی بوده ایم و امیدواریم این روند در دولت دوازدهم با روند بیشتر و بهتری ادامه داشته باشد.

فرماندار آران و بیدگل نیز روستاهای این شهرستان را پویا و سرزنده خواند و افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری باید در راستای ایجاد فضای اشتغال در روستاها تلاش و ایجاد مناطق صنعتی پیش بینی شود.

وی تولید و اشتغال در روستاها را عاملی برای پویایی بیشتر در حوزه اقتصادی عنوان و اظهار داشت: ارائه خدمات به روستائیان موجب دلگرم شدن آنها، مهاجرت معکوس و ماندگاری روستائیان می شود.

ابوالفضل معینی نژاد بیان داشت: طرح های هادی روستایی از جمله پروژه هایی است که برای توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شود و باید فضایی در راستای احداث کارگاه های کوچک و صنایع مزاحم در نظرگرفته شود.

وی به ظرفیت‌های گردشگری روستایی اشاره و اضافه کرد: ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد و معیشت روستاها دارد.