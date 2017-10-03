اجرای ۱۶۴۵ طرح اشتغال برای مددجویان کمیته امداد آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کلامی سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هزار و ۶۴۵ طرح اشتغال با اعتباری بیش از ۲۱ میلیارد تومان در شش ماهه نخست امسال توسط این نهاد اجرا شده است، افزود: از مجموع طرح های اشتغال اجرا شده ۶۹۶ طرح از محل اعتبارات کمیته امداد و ۹۳۷ طرح نیز از محل تسهیلات قرض الحسنه بانکها بوده است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای طرح های اشتغال شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات امدادی و ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز از طریق تسهیلات بانکی پرداخت شده است، گفت: اجرای طرح های اشتغال در شش ماهه نخست امسال از نظر تعداد ۲۱ درصد و از نظر مبلغ ۴۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

کلامی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات اشتغال و اجرای طرح های خود اشتغالی زمینه را برای استقلال اقتصادی مددجویان فراهم می کند، افزود: طرح های اشتغال اجرا شده شامل ۲۵۲ طرح کارانگیزی، ۴۹۸ طرح توان افزایی و ۸۹۵ طرح خودکفائی بوده است.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به اینکه بیشترین طرح اجرا شده در بخش خدمات بوده است، گفت: از مجموع طرح های اجرا شده ۴۶ طرح در بخش کشاورزی، ۵۴۸ طرح در دامپروری، ۴۷۵ طرح در صنایع دستی و ۵۷۶ طرح نیز در بخش خدمات هستند.

وی با اعلام اینکه در شش ماهه نخست سال جاری ۵۰۰ میلیون تومان از محل مشارکت های مردمی برای ایجاد فرصت های شغلی و آموزش های فنی و حرفه ای مددجویان هزینه شده است، افزود: از این مبلغ حدود ۳۸۶ میلیون تومان برای ایجاد فرصت های شغلی و بقیه نیز برای آموزش های فنی و حرفه ای مددجویان تحت حمایت هزینه شده است.

کلامی با بیان اینکه در سه سال اخیر ۲۸۵ طرح اشتغال از محل اعتبارات امدادی وام ۳۰ میلیونی و بیشتر دریافت کرده اند، افزود: در این مدت ۹ میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبارات امدادی به این طرح ها پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی در پایان گفت: در شش ماهه نخست سال جاری ۳۰۱ فقره وام اشتغال به مبلغ چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به فارغ التحصیلان دانشگاهی تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است.