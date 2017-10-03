۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۱

مدیر محیط زیست شهرستان کرمان:

محیط زیست شهرستان کرمان با کمبود نیرو مواجه است

کرمان - مدیر محیط زیست شهرستان کرمان گفت: براساس چارت سازمانی باید ۴۰ نیروی انسانی در این اداره مشغول فعالیت باشند اما در حال حاضر تنها با ۱۹ نفر نیرو مشغول خدمت هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید جعفری پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با سرپرست فرمانداری کرمان به تشریح عملکرد محیط زیست شهرستان کرمان پرداخت و گفت: وظایف اصلی محیط زیست در قالب مناطق حفاظت شده، یگان کنترلی و محیط زیست انسانی انجام می شود.

وی از کوه جوپار به عنوان یکی از ظرفیت های محیط زیست شهرستان کرمان نام برد و گفت: این منطقه با ۸۳ هزار هکتار مساحت از جمله بزرگترین شکارگاه های ایران به شمار می رود.

مدیر محیط زیست شهرستان کرمان گفت: کوه جوپار از قریه العرب تا کوه های راین ادامه داشته و ملقب به «آلپ ایران» است.

سید جعفری با اشاره به اینکه کرمان پهناورترین استان کشور است، گفت: این امر منجر به به وسیع شدن گستره کار محیط زیست استان و شهرستان کرمان شده است.

وی کمبود نیرو را یکی از بزرگترین مشکلات اداره محیط زیست شهرستان کرمان دانست و افزود: براساس چارت سازمانی باید ۴۰ نیروی انسانی در این اداره مشغول فعالیت باشند و این در حالیست که در حال حاضر تنها با ۱۹ نفر نیرو مشغول خدمت هستیم.    

کد مطلب 4103593

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
