ارائه گزارش عملکرد درآمد و هزینه های شهرداری پایتخت نیمه نخست سال

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران طی نامه ای خطاب به محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران آورده است؛ با احترام در اجرای بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر اعلام صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری برای اطلاع عموم، به پیوست گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول سال جاری برای استحضار ارسال می شود. ضمنا ریز کامل درآمد و هزینه های شهرداری تهران براساس فرمت های قبلی متعاقبا ارسال خواهد شد. »

بر این اساس محمدعلی نجفی گزارش عملکرد درآمدها و هزینه های شهرداری پایتخت در۶ ماهه نخست امسال را ارائه داده است که شرح مختصر آن در ادامه می آید و اصل گزارش از اینجا قابل دانلود و مشاهده است.

بودجه مصوب شهرداری تهران در سال۱۳۹۶ در حالی با ۱۷۹.۰۰۰میلیـارد ریال به تصویب رسید که بودجه مصـوب هزینه ای آن معادل ۷۰.۱۹۵ میلیاردریال معادل ۳۹درصد، بودجه تملک دارایی سرمایه ای مبلغ۷۸.۴۲۵ میلیارد ریال معادل۴۴درصد و تملک دارایی های مالی مبلغ ۳۰.۳۸۰ میلیارد ریـال معـادل ۱۷درصد اعلام شد.

همچنین درآمد مصوب شهرداری تهران از محل درآمدهای پایدار و ناپایدار، در بخش نقدی ۱۱۵، ۱۱۵ میلیارد ریال معادل۶۴ درصد و غیرنقدی مبلغ ۶۳، ۸۸۵ میلیارد ریال معادل ۳۶ درصد به تصویب رسید که درمجموع ۱۷۹۰۰۰ میلیارد ریال بود.

از محل درآمد مصوب فوق مبلغ ۳۷۰۱۷ میلیارد ریال، حدود ۲۱ درصد مربوط به درآمدهای پایدار اعم از عوارض ارزش افزوده و عوارض مستمر (نوسازی، کسب و پیشه، خودرو و ...) و مبلغ ۱۳۹۴۳۶ میلیارد ریال، حدود ۷۹ درصد مربوط به درآمدهای ناپایدار بود که تفکیک آن بدین شرح است:

مبلغ ۸۷۹۲۱ میلیارد ریال یعنی حدود ۵۰ درصد مربوط به درآمدهای ناشی از عوارض نوسازی و ساختمانی، مبلغ ۲۶۵۵۷ میلیارد ریال معادل حدود ۱۵ درصد مربوط به فروش ملک و پروژه های مشارکتی، مبلغ ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال یعنی حدود ۷ درصد مربوط به وام ها، مبلغ ۹۹۰۰ میلیارد ریال معادل حدود ۶ درصد آن مربوط به مطالبات از محل اسناد و مبلغ ۵۶۰۵ میلیارد ریال یعنی حدود ۳ درصد مربوط به سایر موارد است.

عملکرد درآمدی شهرداری تهران در شش ماهه اول سال جاری در بخش نقدی با وصول مبلغ ۴۵۵۹۳ میلیارد ریال به میزان ۷۸ درصد تا کنون تحقق یافته و در بخش غیرنقد با تحقق ۲۰۰۸۳ میلیارد ریال به میزان ۶۲ درصد از درآمد غیرنقدی تاکنون محقق شده است. در مجموع با تحقق ۶۷۶۷۶ میلیارد ریال به میزان ۷۲ درصد از درآمدها تا کنون تحقق یافته است.

از درآمدهای محقق شده مبلغ۲۹.۷۳۹ میلیارد ریال در بخش هزینه ای (عمدتاً مربوط به حقوق و مزایا و نگهداشت)، مبلغ ۲۲.۸۱۴ میلیارد ریال در بخش دارایی های سرمایه ای و مبلغ ۲۶.۷۰۹ میلیارد ریال نیز در بخش تملک دارایی های مالی هزینه شده است.

حال با اشاره به آمار مطرح شده در بررسی گزارش عملکرد درآمدها و هزینه های شهرداری پایتخت در۶ ماهه نخست امسال می توان نتیجه گرفت که:

*کل هزینه های شهرداری تهران در ۶ ماهه اول سال جاری معادل ۷۹، ۲۶۲ میلیارد ریال بوده که نسبت به میزان درآمدهای وصولی ۱۳، ۵۸۶ میلیارد ریال بیشتر است.

*اختلاف فوق مربوط به وام های دریافتی به میزان ۹، ۷۳۸ میلیارد ریال و درآمدهای استردادی واحدهای شهرداری ۲۹۸۰، میلیارد ریال می باشد که در سیستم درآمدی ثبت نشده است.

*از کل هزینه های شهرداری تهران معادل ۵۸۷۹۲ میلیارد ریال (با احتساب وام های دریافتی، واریزها و برداشت ها) به صورت نقدی بوده است. (معادل ۷۴ درصد کل هزینه ها)

*مبلغ ۴۷۰، ۲۰ میلیارد ریال از پرداختی های شهرداری به صورت غیرنقدی ثبت شده است. (معادل ۲۶ درصد کل هزینه ها)

*از کل درآمدهای در اختیار خزانه شهرداری تهران پس از کسر مواردی که فقط برای کارهای خاص از آن استفاده شده است (مانند واریز و برداشت ها، برداشت های قضایی، وام ها) معادل ۳۱۲۸۰ میلیارد ریال بوده است؛ به عبارت دیگر فقط ۶۸ درصد از درآمدهای نقدی شهرداری قابلیت تصمیم گیری و هزینه کردن برای تمام فعالیت های شهرداری را داشته است.

* از کل پرداختی های نقدی شهرداری در ۶ ماهه اول امسال ۲۹۷۳۹، میلیارد ریال بابت هزینه های اجتناب ناپذیر (حقوق، مزایا، رفت وروب، فضای سبز، کمک هزینه ای و سازمانها و شرکتها) هزینه شده است که معادل ۹۵ درصد کل واریزی های در اختیار خزانه بوده است.

* تسهیلات دریافتی شهرداری تهران بابت پروژه های عمرانی با اولویت مترو و پرداخت دیون استفاده شده است.

*با عنایت به روندهای سنوات گذشته برخی از پرداخت ها در شش ماهه دوم اتفاق می افتد که هر ساله باید مدنظر قرار گیرد مانند هزینه های ناشی از مسائل جوی و پیش بینی نشده مانند سیل، برف روبی، یخبندان ها و ... که باید آمادگی لازم وجود داشته باشد و نقدینگی ای برای آن پیش بینی شود. همچنین هزینه های طرح هایی همچون استقبال از بهار و هزینه های مربوط به ایام پایان سال موضوعی است که باید برای آن برنامه ریزی کرد.