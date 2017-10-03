حجت الاسلام علی کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنجمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی استان یزد همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.

وی عنوان کرد: علاقمندان به شرکت در این انتخابات می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۱۷ مهرماه به ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان یزد مراجعه کنند.

کارگر یادآور شد: زمان برگزاری انتخابات شورای هیئات مذهبی در استان یزد، پنجم آبان‌ماه سال جاری، همزمان با سراسر کشور اعلام شده است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به شرایط افرادی که می توانند برای شرکت در این انتخابات اقدام کنند، بیان کرد: افراد برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۳۷۲۵۳۳۷۰ الی ۲، داخلی ۱۱۶ تماس حاصل کنند.