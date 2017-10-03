تدابیر پلیس راهور در اربعین حسینی/ایجاد ۸پارکینگ جانبی درقصرشیرین

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله شیری امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ترافیک بر ۳ اصل آموزش، مهندسی ترافیک و اجرای مقررات استوار است که این سه باید همگان با هم پیش بروند.

وی افزود: امروزه بسیاری از گره های ترافیکی ناشی از عدم ایفای تکالیف شهروندی، عدم رعایت حقوق دیگران و قانون و مقررات است.

صدور ۳۹۰ هزار برگ جریمه در استان کرمانشاه طی امسال

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: متاسفانه در کرمانشاه عدم تجهیز شبکه معابر به سیستم های هوشمند و علائم راهنمایی رانندگی در نقاط پرتردد مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است.

سرهنگ شیری با بیان اینکه اعمال مقررات صرفا به معنای صدور برگ جریمه برای راننده نیست، ادامه داد: در مجموع در حوزه اعمال مقررات در ۶ ماهه اول امسال بیش از ۳۹۰ هزار برگ جریمه برای ۴۰۷ هزار فقره صادر شده که با افزایش ۱۶ درصدی نسبت با مشابه سال گذشته مواجه است.

وی بیان داشت: مبلغ کل اعمال قانون بیش از ۱۳ میلیارد تومان بوده است که این رقم نسبت به مشابه سال قبل افزایش ۱۳ درصدی داشته است.

افزایش ۱۳ درصدی تخلفات حادثه ساز

سرهنگ شیری تصریح کرد: تعداد تخلفات حادثه ساز با ۱۳ درصد افزایش نسبت به ۶ ماهه سال گذشته ۶ هزار و ۷۱۹ فقره بوده است.

وی اشاره ای به تعداد وسائط نقلیه توقیف شده کرد و افزود: تعداد ۸ هزار و ۴۳۶ اتومبیل، ۵ هزار و ۱۷ موتورسیکلیت طی ۶ ماهه اول امسال توقیف و اعمال قانون شدند.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه اظهار داشت: همچنین تعداد ۷۷۵ خودرو با تخلف دور دور توقیف و گواهی نامه های آنها مصادره شد.

به گفته سرهنگ شیری ۴۰ گواهی نامه اعم از اعمال قانون و یا عدم تست توقیف شده اند که وسائط نقلیه تا ۶ ماه توقیف و حق رانندگی ندارند.

کاهش ۶ درصدی تصادفات جرحی و خسارتی

وی به کاهش ۶ درصدی تصادفات جرحی و خسارتی طی ۶ ماهه اول امسال اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه اول امسال ۱۶۳۰ فقره تصادف ثبت شده که ۵۷۲ فقره خسارتی و بیش از ۱۰۴۹ مورد جرحی بوده است.

وی از افزایش ۵ درصدی کشته های تصادف طبق آمار پزشک قانونی خبر داد و افزود: این آمار در ۵ ماهه اول امسال ۴۳ نفر اعلام شده که نسبت به مشابه سال گذشته ۲ نفر افزایش داشته است.

سرهنگ شیری یادآور شد: از این تعداد ۵۴ درصد عابران پیاده، ۹ درصد موتورسیکلت سواران، ۲۸ درصد رانندگان و در مجموع ۸۸ درصد کشته ها مرد و ۱۲ درصد زنان را تشکیل داده اند.

کرمانشاه با ۵۶۶ تصادف در صدر آمار تصادفات استان

وی به شهرهای پرتصادف اشاره و خاطر نشان کرد: شهر کرمانشاه با ۵۶۶ فقره تصادف ۶۷ درصد، اسلام آباد با ۵۹ فقره ۷ درصد و هرسین ۵۱ فقره ۶ درصد، بیشترین آمار تصادفات را به خود اختصاص داده اند.

وی همچنین بیان داشت: عدم توجه به جلو با ۳۴ درصد، عدم رعایت حق تقدم با ۲۱ درصد و عدم رعایت فاصله طولی با ۹ درصد بیشترین علل تصادفات را تشکیل داده اند.

سرهنگ شیری بیشترین تصادفات را به لحاظ بازده زمانی مربوط به ساعات بین ۱۰ تا ۱۲ ظهر اعلام کرد و گفت: ماشین های سواری با ۳۲ درصد، موتور سیکلت ها با ۹ درصد، وانت و کامیونت با ۱۶ درصد بیشترین آمار مقصر بودن در تصادفات را دارند.

پراید با ۱۷ درصد بالاترین آمار تصادفات را دارد

وی اذعان داشت: خودروی سواری پراید با ۱۷ درصد بیشترین آمار تصادفات را به خود اختصاص داده است.

سرهنک شیری ابراز داشت: در بررسی های بعمل آمده در بین متوفیان ۳۲ درصد از آنها را افراد بیسواد، ۴۰ درصد را افراد بین رنج سنی ۴۵ تا ۷۰ سال تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه ۷۹درصد علت فوت در تصادفات بر اثر ضربه به سر رخ می دهد گفت: ۵۲ درصد تصادفات در خیابانهای اصلی رخ می دهد و بیشترین نقاط حادثه خیز مربوط به کمربندی غربی و شرقی، بلوار جانبازان، تقاطع تالار رضا، حدفاصل پل ایثار به سمت میدان آزادگان که با حجم تردد بالا و عدم پل عابر پیاده، هستند.

لغو طرح ترافیک خیابان سیلو کرمانشاه از امروز

وی در ادامه به اجرای ناموفق طرح ترافیکی خیابان سیلو اشاره کرد و گفت: بدلیل عدم مطالعه کافی، این طرح با مشکل ترافیک در خیابانهای مجاور همراه شد که روز گذشته مصوب شد این طرح لغو شود.

سرهنگ شیری افزود: متاسفانه برای ایجاد راههایی مثل پل ولایت و ... هزینه های هنگفتی کردیم اما تسهیلات ایمنی بخش برای عابران ایجاد نکریم.

شهرداری اقدام به خط کشی خیابان جلوی مدارس کند

وی با توجه به بازگشایی مدارس گفت: متاسفانه برای ایمنی دانش آموزان اقدام به خط کشی عابر پیاده در جلوی مدارس نشده است که در این زمینه شهرداری باید اقدامات لازم را صورت دهد.

وی با بیان اینکه پلیس راهور استان برای مراسم اربعین تدابیر ویژه ای را در دستور کار دارند، افزود: از مبادی ورودی استان و از شهر کنگاور تا مرکز استان به سمت قصرشیرین و همچنین در اسلام آباد به سمت اهواز طرح ویژه ترافیکی آماده و به مراجع ذیربط جهت برنامه ریزی برای پارکینگ ها و امکانات رفاهی ارائه شده است.

وی افزود: در قصر شیرین تاکید ما بر ایجاد پارکینگ های مکانیزه که به وسیله دوربین های مراقبتی قابلیت کنترل مکانیزه را دارند، است.

سرهنگ شیری همچنین گفت: همچنین ایجاد پارکینگ اختصاصی برای هر استان در محل شهرک صنعتی قصرشیرین در دستور کار است.

ایجاد ۸ پارکینگ جانبی در قصرشیرین برای اربعین حسینی

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این تعداد ۸ پارکینگ جانبی دیگر در شهرستان قصرشیرین پیش بینی شده که در حال آماده سازی هستند.

وی ظرفیت پارکینگ ها را ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه اعلاکم کرد و افزود: حدود ۱۰ روز قبل از اربعین به صورت تدریجی صرفا سیستم حمل و نقل عمومی اجازه تردد دارند و سایر وسایل نقلیه از قصر شیرین تا خسروی اجازه تردد ندارند.