برگزاری مراسم روز سوم عاشورا توسط هیئت حسینیه امامزاده یحیی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همدان یکی از معدود شهرهای ایران یا به قولی تنها شهر ایران است که شاهد برگزاری مراسم روز سوم عاشورا، روز ۱۲ محرم، به شکلی مفصل و پرشور است.
هیئت حسینیه امامزاده یحیی (ع) در برگزاری مراسم سوم عاشورا در همدان قدمت و سابقهای طولانی دارد و هرساله در بلوار مدنی همدان کاروان نمادین و تعزیه خود را تا آرامگاه و بعد میدان امام (ره) به حرکت در میآورد تا چشمهای عزاداران همدانی از پیر و جوان، مرد و زن در رثای سرور و سالار شهیدان به اشکها همراهش شوند.
امروز نیز در روز سوم عاشورا این هیئت تعزیه خود را به راه انداخت.
