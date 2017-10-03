  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۳

از اواخر وقت امروز؛

بارش شدید باران و وزش باد درگیلان/احتمال آبگرفتگی معابر وجود دارد

بارش شدید باران و وزش باد درگیلان/احتمال آبگرفتگی معابر وجود دارد

رشت- هوای استان گیلان از اواخر وقت امروز (سه شنبه) بارانی است و شهروندان شاهد بارش شدید و وزش باد خواهند بود ضمن اینکه احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها نیز وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، استان گیلان از اواخر وقت امروز (سه شنبه) شاهد بارش‌های شدید باران و وزش باد خواهد بود و بر اساس هشدارهای داده شده، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها وجود دارد.

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان گیلان، این وضعیت تا اواخر وقت روز پنج شنبه در استان گیلان ادامه دارد.

آسمان گیلان در حال حاضر ابری همراه با بارش خفیف باران، وزش باد و مه آلودگی است.

بر اساس هشدارهای داده شده در این مدت آبگرفتگی معابر و بالا آمدن آب رودخانه ها دور از انتظار نیست و شهروندان باید از استقرار در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.

دریای خزر از امروز (سه شنبه) تا پایان هفته با ارتفاع موج یک متر و ۵۰ سانتیمتر تا دو متر برای فعالیت های دریانوردی نامناسب است.

کد مطلب 4103610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها