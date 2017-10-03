بارش شدید باران و وزش باد درگیلان/احتمال آبگرفتگی معابر وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، استان گیلان از اواخر وقت امروز (سه شنبه) شاهد بارش‌های شدید باران و وزش باد خواهد بود و بر اساس هشدارهای داده شده، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها وجود دارد.

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان گیلان، این وضعیت تا اواخر وقت روز پنج شنبه در استان گیلان ادامه دارد.

آسمان گیلان در حال حاضر ابری همراه با بارش خفیف باران، وزش باد و مه آلودگی است.

بر اساس هشدارهای داده شده در این مدت آبگرفتگی معابر و بالا آمدن آب رودخانه ها دور از انتظار نیست و شهروندان باید از استقرار در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.

دریای خزر از امروز (سه شنبه) تا پایان هفته با ارتفاع موج یک متر و ۵۰ سانتیمتر تا دو متر برای فعالیت های دریانوردی نامناسب است.