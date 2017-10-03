۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۵

معاون اجتماعی استان قزوین:

اتلاف ۵۷ راس دام در برخورد با قطار مسافربری در قزوین

قزوین- معاون اجتماعی استان قزوین از اتلاف ۵۷ راس گوسفند بر اثر برخورد با قطار مسافربری در قزوین خبر داد.

سرهنگ رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پاسگاه راه آهن قزوین پس از کسب خبراز مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر برخورد قطار با گله گوسفندان جهت بررسی موضوع در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد در کیلومتر ۱۵۴ ریلی در محدوده "اقبالیه" قزوین قطار مسافربری "تهران – میانه" با گله گوسفندان برخورد که بر اثر آن ۵۷ راس گوسفند تلف شده است.
 
معاون اجتماعی استان اضافه کرد: وقوع این حادثه علی رغم توصیه های پلیسی، به دلیل تجاوز به حریم ریلی توسط چوپانان وچرای دام در محدوده راه آهن بوده است.

