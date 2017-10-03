به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت طی حکمی، محمدرضا نعمت‎زاده را به عنوان مشاور ارشد صنعتی خود منصوب کرد.

در حکم مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت، خطاب به نعمت‎زاده آمده است:

«اکنون که صنعت نفت کشور در آستانه حرکتی مهم برای توسعه میدان‎های مشترک و افزایش بازیافت از مخازن نفت و گاز می‎باشد، به طور طبیعی حجمی عظیم از تقاضا برای خدمات فنی و ساخت تجهیزات ایجاد می‎شود. با توجه به این‎که ایجاد اشتغال، به‎ویژه برای جوانان، بزرگترین دغدغه مسئولان عالی نظام می‎باشد، توانمندسازی ظرفیت‎های داخلی برای حداکثر کردن اجرای طرح‌های یاد شدهِ صنعت نفت از الزامات و اولویت‎های این صنعت و کشور می‎باشد.

همانگونه که در گذشته نیز اجرای طرح‎های صنعت نفت، موجب تحریک تقاضا به ویژه در بخش‎های صنایع سنگین و خدمات فنی و مهندسی کشور شد، اکنون نیز انتظار می‎رود که در مسیر اجرای طرح‎های صنعت نفت، ضمن افزایش بازیافت و تولید نفت و گاز، بستری مناسب نیز برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال فراهم گردد. لذا با توجه به سوابق ارزشمند جنابعالی در صنعت کشور و نیز تجارب موفق آن جناب در صنعت نفت، جنابعالی را به عنوان مشاور ارشد صنعتی وزیر، با ماموریت ویژه حداکثرسازی استفاده از ظرفیت‎های پیمانکاری، مهندسی و ساخت داخل در ارتباط با قراردادهای بالادستی نفت و گاز با توانمندسازی ظرفیت‎های داخلی و نیز ادامه پیگیری ساخت داخل ده خانواده کالاهای اولویت‎دار مورد نیاز صنعت نفت منصوب می‎کند.

همه واحدهای ذیربط در وزارتخانه و شرکت‎های تابعه، به ویژه معاونت فنی و مهندسی وزارتخانه، معاونت توسعه و مهندسی و نیز مدیریت کالا در شرکت ملی نفت ایران در این مسیر با جنابعالی همکاری خواهند کرد.

از خداوند قادر متعال برای جنابعالی تداوم توفیقات مسئلت دارد.»