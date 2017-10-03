  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۹

با صدور حکمی ازسوی وزیر نفت؛

نعمت‎زاده، مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت شد

نعمت‎زاده، مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت شد

وزیر نفت طی حکمی، محمدرضا نعمت‎زاده را به عنوان مشاور ارشد صنعتی خود منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت طی حکمی، محمدرضا نعمت‎زاده را به عنوان مشاور ارشد صنعتی خود منصوب کرد.

در حکم مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت، خطاب به نعمت‎زاده آمده است:

«اکنون که صنعت نفت کشور در آستانه حرکتی مهم برای توسعه میدان‎های مشترک و افزایش بازیافت از مخازن نفت و گاز می‎باشد، به طور طبیعی حجمی عظیم از تقاضا برای خدمات فنی و ساخت تجهیزات ایجاد می‎شود. با توجه به این‎که ایجاد اشتغال، به‎ویژه برای جوانان، بزرگترین دغدغه مسئولان عالی نظام می‎باشد، توانمندسازی ظرفیت‎های داخلی برای حداکثر کردن اجرای طرح‌های یاد شدهِ صنعت نفت از الزامات و اولویت‎های این صنعت و کشور می‎باشد.

همانگونه که در گذشته نیز اجرای طرح‎های صنعت نفت، موجب تحریک تقاضا به ویژه در بخش‎های صنایع سنگین و خدمات فنی و مهندسی کشور شد، اکنون نیز انتظار می‎رود که در مسیر اجرای طرح‎های صنعت نفت، ضمن افزایش بازیافت و تولید نفت و گاز، بستری مناسب نیز برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال فراهم گردد. لذا با توجه به سوابق ارزشمند جنابعالی در صنعت کشور و نیز تجارب موفق آن جناب در صنعت نفت، جنابعالی را به عنوان مشاور ارشد صنعتی وزیر، با ماموریت ویژه حداکثرسازی استفاده از ظرفیت‎های پیمانکاری، مهندسی و ساخت داخل در ارتباط با قراردادهای بالادستی نفت و گاز با توانمندسازی ظرفیت‎های داخلی و نیز ادامه پیگیری ساخت داخل ده خانواده کالاهای اولویت‎دار مورد نیاز صنعت نفت منصوب می‎کند.

همه واحدهای ذیربط در وزارتخانه و شرکت‎های تابعه، به ویژه معاونت فنی و مهندسی وزارتخانه، معاونت توسعه و مهندسی و نیز مدیریت کالا در شرکت ملی نفت ایران در این مسیر با جنابعالی همکاری خواهند کرد.

از خداوند قادر متعال برای جنابعالی تداوم توفیقات مسئلت دارد.»  

کد مطلب 4103615

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها