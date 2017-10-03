به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت طی حکمی، محمدرضا نعمتزاده را به عنوان مشاور ارشد صنعتی خود منصوب کرد.
در حکم مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت، خطاب به نعمتزاده آمده است:
«اکنون که صنعت نفت کشور در آستانه حرکتی مهم برای توسعه میدانهای مشترک و افزایش بازیافت از مخازن نفت و گاز میباشد، به طور طبیعی حجمی عظیم از تقاضا برای خدمات فنی و ساخت تجهیزات ایجاد میشود. با توجه به اینکه ایجاد اشتغال، بهویژه برای جوانان، بزرگترین دغدغه مسئولان عالی نظام میباشد، توانمندسازی ظرفیتهای داخلی برای حداکثر کردن اجرای طرحهای یاد شدهِ صنعت نفت از الزامات و اولویتهای این صنعت و کشور میباشد.
همانگونه که در گذشته نیز اجرای طرحهای صنعت نفت، موجب تحریک تقاضا به ویژه در بخشهای صنایع سنگین و خدمات فنی و مهندسی کشور شد، اکنون نیز انتظار میرود که در مسیر اجرای طرحهای صنعت نفت، ضمن افزایش بازیافت و تولید نفت و گاز، بستری مناسب نیز برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال فراهم گردد. لذا با توجه به سوابق ارزشمند جنابعالی در صنعت کشور و نیز تجارب موفق آن جناب در صنعت نفت، جنابعالی را به عنوان مشاور ارشد صنعتی وزیر، با ماموریت ویژه حداکثرسازی استفاده از ظرفیتهای پیمانکاری، مهندسی و ساخت داخل در ارتباط با قراردادهای بالادستی نفت و گاز با توانمندسازی ظرفیتهای داخلی و نیز ادامه پیگیری ساخت داخل ده خانواده کالاهای اولویتدار مورد نیاز صنعت نفت منصوب میکند.
همه واحدهای ذیربط در وزارتخانه و شرکتهای تابعه، به ویژه معاونت فنی و مهندسی وزارتخانه، معاونت توسعه و مهندسی و نیز مدیریت کالا در شرکت ملی نفت ایران در این مسیر با جنابعالی همکاری خواهند کرد.
از خداوند قادر متعال برای جنابعالی تداوم توفیقات مسئلت دارد.»
