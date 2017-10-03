اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی استان قم انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، در جلسه شورای اسلامی استان قم که با حضور معاون امور عمرانی استانداری قم برگزار شد، رئیس و اعضای هیئت رئیسه این شورا با برگزاری انتخابات توسط اعضا انتخاب شدند.

محسن بهشتی در این جلسه طی سخنانی با عرض تسلیت شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) گفت: شوراهای اسلامی روز به روز تجارب بیشتر و بهتری کسب می‌کنند و هر دوره به بلوغ و تکامل بیشتری می‌رسند.

وی افزود: شوراها به عنوان پیگیر مطالبات مردم در تصمیم گیری‌های استانی و ملی نقش مؤثری دارند و حضور نماینده شورای استان در جلسات استانی نماد مشارکت مردم در تصمیم گیری‌های کلان استان است.

معاون امور عمرانی استاندار بیان داشت: قانون‌گذار ظرفیت بسیار بالایی برای شورای استان پیش‌بینی کرده که امیدواریم در این دوره از این ظرفیت به نحو مطلوب برای حرکت روبه رشد استان استفاده شود.

وی در پایان سخنان خود بر تعامل دستگاه‌های اجرایی استان با شوراهای اسلامی تأکید کرد.

در این جلسه پس از انتخاب هیئت رئیسه سنی و برگزاری مراسم تحلیف و رأی گیری، سید محمد آتش‌زر از شورای اسلامی شهر قم به عنوان رئیس، رضا رحمانی از شورای اسلامی شهر دستجرد به عنوان نایب رئیس، حسن شریفی از شورای اسلامی شهر سلفچگان به عنوان منشی، علی عربشاهی از شورای اسلامی شهر کهک به عنوان منشی و جواد ایل‌سعادتمند از شورای اسلامی شهر قنوات به عنوان خزانه دار شورای اسلامی استان قم انتخاب شدند.