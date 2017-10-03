هزینه اداره تهران حدود ۵ برابر لندن است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در سالروز شهادت امام سجاد (ع) گفت : ویژگی خاص دوران امامت امام سجاد (ع)، قرار گرفتن در سخت شرایط در میان ائمه می باشد به نحوی که امامت ایشان در روز عاشورا و با شهادت اباعبدالله الحسین (ع) آغاز و در دوران بسیار سختی که حمله لشگر شام به مدینه ومکه وکشتار و تخریب آن سه فاجعه بی سابقه وتکرار نشدنی در تاریخ هستند در دوره این امام رخ داده است.

هاشمی افزود : از بزرگترین درس های زندگی امام سجاد(ع)، این است که در سخت ترین شرایط نیز اگر انسان مبتنی به معرفت و عقلانیت باشد می تواند هدف خود را محقق سازد.

وی تصریح کرد: امام سجاد در طول دوران امامت خود که بیش از ثلث قرن به طول انجامید با همین شیوه توانست بر زور، خشونت و تزویر حکومت بنی امیه غلیه کند. ایشان که حتی نمی توانست به صورت علنی شیعیان وپیروان خویش را مخاطب قرار دهد معارف و حقایق را در قالب دعا و خطاب به خداوند تدوین کرد و صحیفیه سجادیه که از سرمایه های ماندگار تاریخ و فرهنگ شیعیان و مسلمانان است از ایشان به جا مانده است.

هاشمی در ادامه گفت: امام زین العابدین(ع) با زبان گفتگو، منطق و معرفت توانست بر زبان زر، زور و تزویر بنی امیه پیروز شود به نحوی که یکی از زمینه های اصلی فروپاشی این سلسله جنایتکار مجاهدتهای امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیهما است.

وی در ادامه اولویت های تحول در مدیریت شهری را تشریح کرد و گفت: امروز یکی از مشکلاتی که رسانه ها، افکار عمومی و مردم به عنوان معضل اساسی تهران به آن اشاره می کنند بارگذاری نامناسب و خارج از ظرفیت در مناطق شمالی و مرکزی تهران است. برخی از آن به عنوان شهر فروشی و برخی به عنوان تراکم فروشی نام می برند اما واقعیت آنست که این پدیده یک معلول است نه علت، در واقع درآمدهای ناپایدار شهری که بخش عمده آن از فروش تراکم منفی و یا واگذاری املاک و اراضی شهری حاصل می شود نتیجه فقدان مدیریت هزینه در اداره شهر بوده است. هزینه اداره شهر تهران طی کمتر از ۱۵ سال، ۴۰ برابر شده است و این افزایش تصاعدی هزینه ها و فقدان درآمد پایدار موجب شده است که مدیریت شهری به استفاده از درآمد ناپایدار و فروش و حتی پیش فروش شهر روی بیاورد. گرچه بخشی از این هزینه بخصوص در دهه ۸۰ صرف پروژه های عمرانی گردید اما ساختن بزرگراهها و تونلهای جدید با فروش تراکم منفی در حاشیه آن، تردد خودروهای شخصی بیشتری تولید کرد و در نهایت معضل ترافیک نه تنها تقلیل نیافت بلکه تشدید شد.

هاشمی افزود: این یک واقعیت است که برای اداره بهینه شهر باید براساس نظام مدیریت درآمد پایدار حرکت کنیم نه مدیریت هزینه مجدد چراکه هزینه محوری ابتدا به فروش شهر برای احداث پروژه های عمرانی می پردازد و سپس هزینه های جاری سهم پروژه های عمرانی را به تدریج می بلعد همانگونه که در شرایط فعلی در بسیاری از دستگاه ها و سازمان های مدیریت شهری، سهم هزینه های جاری به ۷۰ تا ۹۰ درصد رسیده است و تنها اندکی از بودجه صرف فعالیت می شود و بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق کارمندان می گردد. این رویکرد از ارکان اصلی گفتمان اقتصاد مقاومتی است که از سوی رهبرانقلاب به عنوان خط مشی اقتصاد کشور اعلام شده است، کاهش هزینه و اتکا به درآمدهای ناپایدار و افزایش بهره وری و اتکا به درآمدهای پایدار موضوعی است که باید به عنوان سرفصل اصلاحات و تحول در مدیریت شهری قرار گیرد.

به گفته وی ایجاد تحول در نظام مدیریت شهری، نیازمند تحول در مدیریت هزینه و اتکا به درآمد پایدار است و این جز با چابک سازی و اتخاذ یک رژیم لاغری برای پیکره فربه مدیریت شهری محقق نمی شود. استفاده از نظام های مدون و یکپارچه تامین و هزینه کرد مالی، پیوست نمودن فرآیند پروژه ها و هزینه ها به درآمدهای پایدار از جمله اقداماتی است که می تواند مدیریت شهری را از وضعیت کنونی ارتقا دهد. مقایسه شهرداری تهران با شهرداری سایر شهرهای توسعه یافته نشان می دهد که هزینه اداره تهران حدود ۵ برابر لندن است درحالیکه کیفیت خدمات شهری لندن با وضعیت فعلی تهران قابل مقایسه نیست. البته توجه به این نکته ضروری است که اصلاح نظام مدیریت مالی و کاهش هزینه اداره شهر نباید به ایجاد نگرانی و بی ثباتی در بدنه شهرداری بیانجامد بلکه باید اصلاحات توام با امنیت شغلی و ارتقا عملکرد و حرکت بسوی درآمد پایدار و گسترش خدمات شهری صورت پذیرد و از توانمندی نیروهای متراکم فعلی بدنه شهرداری با رویکرد توسعه خدمات استفاده شود.