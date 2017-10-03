۲۱خوابگاه در دانشگاه های علوم پزشکی مناطق محروم ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام علی قنبری، عصر سه شنبه، در حاشیه نشست مدیران حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت با کارکنان معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به خبرنگاران استان گفت: در سطح کشور حدود ۷۵ هزار نفر دانشجو متقاضی خوابگاه هستند که فقط در اختیار ۵۰ هزار نفر آنان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی گلستان دارای دو هزار و ۷۰۰ نفر دانشجو است، افزود: ۵۰ درصد آنان متقاضی خوابگاه هستند.

قائم مقام اجرایی و مشاور علمی و پژوهشی معاونت فرهنگی وزارت بهداشت با بیان اینکه در سطح کشور برخی از خوابگاه از شرایط مساعدی برخوردار هستند و برخی ها نیاز به کمک دارند، گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته اکنون ۲۱ خوابگاه استاندارد در مناطق محروم همچون استان های لرستان، خرم آباد، شهر کرد، هرمزگان، مازندران و کاشان در حال ساخت است.

وی با اشاره به اینکه ساخت این خوابگاه برای استان گلستان در نوبت دوم قرار گرفته است، تصریح کرد: این دانشگاه ها به لحاظ فیزیکی و روان شناختی از استاندارد های لازم برخوردار هستند.

وی افزود: در فعالیت های فرهنگی تمام توجه بر این است دانشجویان در محیط سالم با حفظ بهداشت روان دارای یک روحیه با نشاط و سر زنده باشند تا به فعالیت ها آموزشی و پژوهشی برسند در این صورت آسیب های اجتماعی با کاهش کمتری مواجه می شود و از سستی و خمودگی دور خواهند شد.