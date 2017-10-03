۱۵۰ عنوان برنامه در هفته نیروی انتظامی در قزوین برگزار میشود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی محمودی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در مقر فرماندهی انتظامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: نیروی انتظامی با بکارگیری همه نیروها و امکانات خود در تامین امنیت و اجرای درست قوانین تلاش می کند و امیدوار است با همکاری مردم در رسیدن به اهداف خود موفق باشد.

وی بیان کرد: در ایام محرم برای تامین امنیت دسته های عزاداری و سوگواری هم برنامه ریزی مناسبی شد و با کمک هیئت های مذهبی و مردم خوشبختانه شرایط بسیار خوبی در استان داشتیم و با مشکلی مواجه نشدیم.

سردار محمودی در ادامه با اشاره به برنامه های هفته ناجا در استان گفت: از ۱۴ تا ۲۰ مهرماه به عنوان هفته نیروی انتظامی تعیین شده و در این ایام بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه کشوری و ۵۰ عنوان برنامه استانی را اجرا خواهیم کرد.

وی بیان کرد: امنیت موضوع بسیار مهمی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد و مردم ضمن شکرگزاری برای آن در تداوم آن نیز همراهی مناسبی با ماموران پلیس داشته باشند لذا هفته ناجا بهترین فرصت برای ارزیابی کارهای انجام شده،بررسی نواقص و مشکلات و حرکت قویتر در راستای رسیدن به اهداف پیش بینی شده است.

سردار محمودی اظهارداشت: نیروی انتظامی در کمال بی طرفی و بدون اعمال سلیقه با همه توان خود در مسیر تامین امنیت برای همگان تلاش می کند و در این راستا با ناامن کنندگان جامعه و نیز هنجار شکنان نیز برخورد قهرآمیز و قاطع دارد.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: مردم بزرگترین سرمایه اجتماعی کشورند و ما باید از این سرمایه بخوبی صیانت کنیم و در این راه به همکاری همه مردم و دستگاههای اجرایی نیازمندیم.

فضای استان قزوین را برای قانون شکنان ناامن می کنیم

وی بیان کرد: در کنار برخورد محبت آمیز وتوام با کرامت با همه شهروندان با هنجارشکنان و ناامن کنندگان فضای جامعه برخورد قاطع و جدی و قانونی خواهیم داشت تا امنیت مردم خدشه دار نشود.

سردار محمودی گفت: در ایام هفته ناجا با حضورکارشناسان خود در مدارس، دانشگاهها، مساجد، محله ها زمینه آموزش های تخصصی و عمومی با مقررات و قوانین را برای گروههای مختلف مردم فراهم می کنیم.

وی اضافه کرد: حضور در نماز جمعه و سخنرانی قبل از خطبه ها، دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان، برپایی چادرهای امدادی بهداشتی، ارائه مشاوره های انتظامی، در مصلی ها، مراسم صبحگاه مشترک، تجلیل از معتمدان پلیس، افتتاح چند طرح عمرانی از برنامه های هفته نیروی انتظامی در استان قزوین است.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: همچنین با افزایش ساعات کاری پرسنل در این هفته خدمات پلیس در بخش های گذرنامه، اماکن، صدور گواهینامه رانندگی، رسیدگی به پرونده ها، صدور کارت پایان خدمت،معافیت وسایر خدمات درساعات بیشتری به مردم داده می شود.

سردار محمودی اظهارداشت: بازدید دانش آموزان از مراکز انتظامی، راه اندازی قطار نظم و دوستی، حضور کارشناسان پلیس فتا در مدارس، برخورد با آسیب های اجتماعی، مانور یگان ویژه، نشست تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی، برگزاری کارگاه بهداشت روان، اجرای برنامه های رزمی، کوهپیمایی کارکنان ناجا و هم اندیشی با مسئولان قضایی استان، جلسه با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در استان قزوین در هفته ناجاست.