بهره مندی ۳۳ هزار کشاورز از تسهیلات اجرای سیستم آبیاری نوین

سید طاهر نوربخش با اشاره به بهره مندی ۳۳ هزار کشاورز چهارمحالی از تسهیلات اجرای سیستم آبیاری نوین، اظهار داشت: توسعه تجهیزات آبیاری نوین در باغات و اراضی کشاورزی از مهمترین اهداف دولت در این استان است.

وی عنوان کرد: تغییر الگوی کشت در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

مدیر آب وخاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: کاهش منابع آب در استان چهارمحال و بختیاری جدی است و باید در مصرف آب صرفه جویی کرد.

وی گفت: در حال حاضر میزان روان آبهای چهارمحال و بختیاری۴۰ درصد کاهش داشته است.

مدیر آب وخاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به کاهش آب قنات های چهارمحال و بختیاری، ادامه داد: کاهش بارش ها در سالجاری و خشکسالی موجب کاهش آبدهی قنات های در این استان شده است.

وی عنوان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری ۸۴۱ رشته قنات وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مرمت قنات های این استان از اهداف اصلی جهاد کشاورزی است، عنوان کرد: ۵۰ رشته قنات با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان در این استان مرمت شد که بخشی از این مبلغ از محل اعتبارات دولتی و مابقی توسط خودیاری کشاورزان تامین شده است.

مدیر آب وخاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید از کشت گیاهان با نیاز آبی بالا در این استان پرهیز شود.