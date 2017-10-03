۱۲۴ حلقه چاه در اصفهان طی چهار سال خشک شد

حسن غلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون هیچ جیره بندی و یا قطعی آب ناشی از تنش آبی در استان رخ نداده و تنها در برخی از آپارتمان ها افت فشار گزارش شد.

وی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی بارش‌ها در استان اصفهان نسبت به میانگین بلند مدت (۴۴ ساله) اضافه کرد: سرانه مصرف آب در بخش مسکونی به ازای هر نفر در شبانه ‌روز از ۱۸۹ لیتر در سال ۹۵ به ۱۵۱ در سال ۹۶ لیتر رسید و این آمار بیانگر این است که شهروندان نیز در راستای کاهش مصرف خود را مسئول می دانند.

معاون آبفا استان اصفهان با رد شائبه هرگونه آلودگی در آب شرب تولیدی در استان اصفهان، گفت: فرآیند تصفیه و پایش بهداشت و سلامت آب شرب در استان اصفهان بنابر استانداردهای لازم و با همکاری ارگان های مرتبط با سلامت و بهداشت نظیر دانشگاه علوم پزشکی انجام می گیرد.

وی گفت: آب آشامیدنی که همه ما استفاده می کنیم در محل تولید، منابع نگهداری، شبکه توزیع و حتی در خانه ها و سازمان ها به عنوان مصرف کنندگان از حیث سلامت و بهداشت مورد پایش و آزمایش های گوناگون قرار می گیرد.

غلامی به شاخص کلر باقیمانده به عنوان شیوه ای برای ارزیابی میزان آلودگی و سلامت آب اشاره کرد و گفت: هنگامی که کلر آب در منازل به عنوان مصرف کنندگان به نسبت ابتدای چرخه تولید، با افت روبرو نشود، نشان می دهد که آب دارای کلر کافی است، بنابراین سلامت و بهداشت آن ثابت می شود.

وی گفت: از سال ۸۹ تا ۹۵ بیش از ۵۰۰ هزار واحد به آمار مصرف کنندگان آب شرب اضافه و در عین حال در چهار سال گذشته ۱۲۴ حلقه چاه در استان اصفهان خشک و از چرخه تامین آب خارج شد.

معاون بهره برداری شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان بیان داشت: اگر به طور استاندارد برای هر نفر در شبانه روز ۱۵۰ لیتر مصرف آب در نظر بگیریم و هر نفر ۱.۵ لیتر یعنی معادل یک بطری نوشابه خانواده از مصرف خود بکاهد در طول شبانه روز شش میلیون لیتر آب در استان اصفهان صرفه جویی می شود.

وی تصریح کرد: کاهش مصرف آب به اندازه روزانه ۱.۵ لیتر برای هر نفر به راحتی امکان پذیر است و هر شخصی می تواند در زمان استحمام، شستشوی ظرف و لباس، آبیاری باغچه و هر نوع فعالیت روزمره از پس آن و حتی بیشتر از آن برآید.

غلامی اضافه کرد: این میزان آب مقدار کمی نیست و به ازای آن می توان برای ۴۰ هزار نفر آب تامین کرد.

وی اضافه کرد: استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب مانند پرلاتورها (درفشان) سردوش‌ها، فلاش تانک‌های کم مصرف دوحالته، محدودکننده‌های جریان آب (رگولاتورها) شیرآلات اهرمی، شیرآلات الکترونیکی و خودکار می‌تواند برای کاهش مصرف آب مفید باشد.