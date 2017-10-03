دستگیری عوامل متجاوز به یک زن در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیر ماه سال جاری چند زن به اتفاق خانواده برای تفریح به یکی از باغ های حاشیه شهر رفته و یکی از آنها یکی از آنها پس از تهدید چند جوان مورد تجاوز قرار می گیرد.

پس از این واقعه و با شکایت این زن پرونده قضایی تشکیل و پیگیری ها ادامه یافت و نهایت پلیس موفق به دستگیری چهار فرد در این رابطه شد.

در همین رابطه معاون دادستان مشهد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: چهار فرد مضنون در این رابطه دستگیر شدند.

حجت الاسلام سید جواد حسینی افزود: تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه در حال انجام است.

وی تصریح کرد: طبق شواهد و اظهارات شاکی این افراد پدر خانواده را در باغ زندانی کرده و نیت شوم خود را اجرایی کردند.