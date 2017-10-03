تعیین حریم برای رودخانه های شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، سعید احمری با بیان آنکه توسعه شهرها در محیط اطراف رودخانه ها، بدون توجه به اکوسیستم موجود در این پهنه های طبیعی صورت گرفته است، تعیین حریم اکولوژیک رودخانه ها را ایده ای در جهت حفاظت از اجزای این اکوسیستم و کارکردهای آن دانست و یادآور شد: از آنجا که اصطلاح حریم اکولوژیک رودخانه ها برای نخستین بار در ادبیات فنی احیا و ساماندهی رودخانه های شهر تهران مطرح شده است، تهیه دستورالعملی برای تعیین این حریم و همچنین نحوه بارگذاری اجزای شهری در آن در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه های مهندسی ارزش و بررسی موضوع تعیین حریم اکولوژیک رودخانه ها از جنبه های مختلف زیست محیطی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، شهرسازی و مهندسی رودخانه، از راهبری دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و مشارکت کارشناسان وزارت نیرو، سازمان حفاظت از محیط زیست ایران و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نشست های هم اندیشی خبر داد و گفت: چارچوب کلی دستورالعمل تعیین حریم اکولوژیک رودخانه ها، در نتیجه برگزاری این جلسات و بحث و بررسی کارشناسان خبره، صاحب نظران و ذینفعان طرح تهیه و تدوین شده است.

مدیر گروه آبهای سطحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران با تاکید بر ضرورت تصویب حریم اکولوژیک رودخانه ها در کمیسیون ماده ۵ و قرار گرفتن آن در مجموعه ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران، از ادامه همکاری با دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران به منظور تدقیق دستورالعمل تعیین حریم اکولوژیک رودخانه ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد میزان کاربردی بودن دستورالعمل یاد شده، به زودی در طرحی با هدف تعیین حریم اکولوژیک رودخانه فرحزاد سنجیده شود.