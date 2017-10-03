غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت، اظهار داشت: کشف مواد مخدر در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹۳ درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از یک هزار و ۴۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در این استان کشف شده است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در سالجاری بیش از یک هزار و ۴۴۰ نفر قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر در این استان دستگیر شده است.

همکاری رسانه ها در مسیر مبارزه با مواد مخدر بسیار تاثیر گذار است

وی با اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر نیازمند تلاش همگانی است، تاکید کرد: همکاری رسانه ها در مبارزه با مواد مخدر بسیار تاثیر گذار است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: آشنایی خانواده ها با زیان های مصرف مواد مخدر نقش بازدارنده ای در گرایش جوانان به سمت مواد مخدر دارد.

وی ادامه داد: رسانه ها و خبرنگاران در مسیر مبارزه با مواد مخدر وارد شوند و تلاش کنند با اطلاع رسانی مناسب از گرایش جوانان به سمت مواد مخدر جلوگیری کنند.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری در ادامه تاکید کرد: بسیاری از آسیب های اجتماعی در جامعه به خاطر مواد مخدر ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان مواد مخدر اولویت کاری نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری است، تاکید کرد: نظارت ها بر روی جاده های ورودی استان برای مبارزه با مواد مخدر تشدید شده است.