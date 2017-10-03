پیش بینی افزایش ۴۰ درصدی کمک های مردمی در جشن عاطفه های ایلام

به گزارش خبرنگار مهر ، ضیاء رضایی روز سه شنبه در نشست هماهنگی این مراسم با حضور مدیرکل آموزش و پرورش اطهار داشت: این مراسم ۱۹ مهرماه همزمان با سراسر کشور در مدارس استان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۱۰۰ هزار دانش اموز استان ۴ هزار نفر زیر پوشش خدمات کمیته امداد هستند، ابراز امیدواری کرد در این مراسم بتوانیم کمک های شایان توجهی برای دانش اموزان نیازمند جمع آوری کنیم.

مدیرکل کمیته امداد ایلام تاکید کرد: در مرحله نخست جشن عاطفه ها که اواخر شهریورماه برگزار شد، مردم نوعدوست استان افزون بر یک میلیارد تومان کمک کردند که بیشتر آن به شکل غیر نقدی بود.

وی پیش بینی کرد در مرحله دوم این جشن میزان کمک ها که با نواختن زنگ عاطفه ها همراه است ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام نیز در این جلسه گفت: ۶۵ هزار پاکت جمع آوری کمک در جشن عاطفه ها بین دانش آموزان این استان توزیع می شود.

علی بیرانوندی افزود: دانش آموزان استان ایلام پارسال ۸۷ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی به جشن عاطفه های ویژه دانش اموزان نیازمند کمک کردند که امیدواریم این مقدار امسال به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برسد.