۴ پسر جوان مهابادی پس از قتل دوستشان عکس سلفی گرفتند

سرهنگ رضا ظهیریان در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر که از صبح امروز سه شنبه در فضای مجازی منتشر شده است افزود: سوم مهر امسال، یکی از چوپانهای مهاباد با جسدی سوخته کنار جاده روبهرو شد و به پلیس خبر داد با حضور ماموران در محل، جسد به پزشکی قانونی منتقل و شناسایی هویت او آغاز شد.
وی ادامه داد: همزمان خانوادهای نیز با مراجعه به کلانتری از مفقود شدن پسر ۱۹ سالهشان به نام صادق خبر دادند و گفتند: «صادق دیشب همراه چهار نفر از دوستانش سوار خودروی پراید شد و از خانه بیرون رفت. آنها هم دانشگاهی و از دوستان چندین ساله هم هستند.»
ظهیریان ادامه داد:پس از تشخیص هویت مشخص شد، جسد سوخته متعلق به صادق است، با کشف این سرنخ، بازداشت متهمان به جریان افتاد و آنها در عرض ۲۴ ساعت از سوی پلیس دستگیر شدند و در بازجوییها به قتل صادق بهدلیل اختلافات شخصی اعتراف کردند.
وی با بیان اینکه همزمان با دستگیری متهمان، فیلمی از صحنه قتل پسر جوان بهدست آمد که در آن متهمان از صحنه قتل و آتش زدن مقتول فیلم گرفته بودند افزود: «هر سه متهم به قتل، به انجام اعمالی که منجر به قتل شده اعتراف کردهاند.
صادق دانشجوی حسابداری بود و یک خواهر کوچکتر از خود دارد. یکی از بستگانش که فیلم لحظه قتل و آتش زدن او را دیده، درباره جزئیات حادثه گفت: «هر چهار پسری که دستگیر شدهاند بین ۱۸ تا ۲۰ سال دارند و همیشه در دانشگاه و بیرون با صادق بودند. آنها شب حادثه، صادق را به بهانه تفریح سوار پراید کردند و با هم به چند کیلومتری مهاباد رفتند اما در یک لحظه با ساطور و چاقو او را مجروح کردند و صبح روز بعد نیز در حالیکه هنوز نفس میکشید با بنزین آتشش زدند.»
او درباره محتوای فیلمی که متهمان از صحنه قتل و سوزاندن تهیه کردهاند نیز گفت: «فیلم حدود ۱۵ دقیقه است و چندبار قطع و وصل میشود. اولین ثانیههای آن نیز صادق را در حالیکه سرش زخمی است و به حالت تقریبا بیهوش در صندلی عقب ماشین نشسته و سرش روی بالشتک خودرو افتاده، نشان میدهد. متهمان خیلی خونسرد و آرام هستند، صدای ضبط خودرو را بلند کردهاند و ماشین هم در حال حرکت است. آنها دستکش سفید دارند و به صورتشان نیز ماسک زدهاند.»
وی افزود: «فیلم لحظهای قطع میشود اما در شروع دوباره میبینیم متهمان ماشین را به بیرون از شهر بردهاند و در حال پیاده شدن از آن هستند. سپس با ساطور و چاقو ضرباتی به صادق میزنند. در این لحظه، صدای یکی از متهمان میآید که به دیگری میگوید برو تو هم بزن... داره بلند میشه...»
آشنای صادق، لحظه آتش زدن مقتول را نیز اینگونه توضیح میدهد: «فیلم خیلی فجیع است و نمیتوان براحتی به آن نگاه کرد. ثانیههای آخرش، صادق را در حالیکه در آتش است، نشان میدهد. آنها بنزین ریختند و او را آتش زدند. در بخشی از فیلم دو نفر از متهمان را دیدم که دوربین را بالا میآورند و ـ به حالت سلفی ـ ژست میگیرند.»
به گفته وی، مراسم تشییع صادق روز جمعه در مهاباد برگزار شد و پدر و مادر او نیز با حضور در دادسرا، درخواست قصاص کردند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی درباره حادثه گفت: «سوم مهر امسال، جسد سوخته مجهولالهویه در جادهای روستایی کشف شد و بلافاصله ماموران و بازپرس شعبه اول دادسرای مهاباد در محل حاضر شدند.»
توکل حیدری با بیان اینکه جسد متعلق به صادق، متولد ۷۷ است، افزود: در این زمینه چهار نفر دستگیر شدهاند که سه نفر از آنها به اتهام مشارکت در قتل عمد با قرار بازداشت موقت و یک نفر دیگر هم به اتهام معاونت در قتل عمد با قرار وثیقه به زندان معرفی شدند.» وی با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی درباره انگیزه متهمان ادامه دارد، افزود: «هر سه متهم به قتل، به انجام اعمالی که منجر به قتل شده اعتراف کردهاند.
