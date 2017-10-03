ایران به عنوان میزبان جام جهانی سپک تاکرا انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،نشست مشترک مسئولان فدراسیون جهانی سپک تاکرا با رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی و رییس کنفدراسیون آسیای میانه امروز در محل فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه محمد علیپور رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی و رئیس کنفدراسیون سپک تاکرای آسیای میانه،«عبدالحلیم بن قادر» رئیس کنفدراسیون سپک تاکرای آسیا و دبیر کل فدراسیون جهانی،«محمد فاروق عبدالحلیم» معاون دبیر کل و بازرس فدراسیون جهانی،«سهراب آزاد» رئیس انجمن سپک تاکرای ایران و نایب رییس فدراسیون آسیایی و جهانی ،«محمد یاسین محمدی» رئیس فدراسیون سپک تاکرای افغانستان، «علی فولادی راد» دبیر انجمن سپک تاکرا و «مسعود خسروی» رئیس کمیته سپک تاکرای استان تهران حضور داشتند.

در ابتدای این نشست علیپور ضمن خیر مقدم به حاضرین گفت: حضور دبیر کل فدراسیون جهانی در ایران به جامعه سپک تاکرای کشورمان امید و انگیزه می دهد و این ورزش در ایران علاوه بر فعالیتهای مثبت انجمن به دلیل حمایت فدراسیون آسیایی و جهانی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است.

وی اظهار داشت: برگزاری مستمر لیگ سراسری سپک تاکرا هم برای مردان و هم برای زنان و از همه مهمتر تقویت زیر ساختهای این رشته با جوانگرایی و نگاه ویژه به رده های سنی پایه باعث شده که این رشته در مسیر توسعه و بالندگی گام بردارد بطوریکه در حال حاضر سپک تاکرا در بیش از ۲۰ استان کشور فعال است که این گستردگی بسیار ارزشمند است.

رئیس کنفدراسیون سپک تاکرای آسیای میانه اذعان داشت: سپک تاکرای ایران در بازیهای ساحلی در پوکت تایلند اولین مدال رسمی خود را گرفت و در صورت حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا امید داریم که بتوانیم باز هم به مدال برسیم. قطعا برای شرکت در این رقابتهای معظم باید از یک مربی توانمند و کارنامه دار بهره بگیریم.

در ادامه این نشست عبدالحلیم بن قادر گفت: سپک تاکرا در ایران به دلیل توجه رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی و ارتباطات خوب ایشان روز به روز در حال پیشرفت است و از طرفی ارتباط نزدیک و تعامل رئیس انجمن سپک تاکرای ایران با محمد علیپور به این توسعه و موفقیت روز افزون کمک می کند.

رئیس کنفدراسیون سپک تاکرای آسیا و دبیر کل فدراسیون جهانی ضمن ارائه پیشنهاد برگزاری مسابقات جام جهانی به میزبانی تهران تاکید کرد: ایران به عنوان رئیس کنفدراسیون آسیای میانه و با توجه به میزان علاقه مندی این رشته در بین جوانان این منطقه می تواند عهده دار میزبانی مسابقات جام جهانی باشد و قطعا برگزاری این مسابقات سکوی پرتاپ سپک تاکرای ایران خواهد بود.

وی تصریح کرد: برگزاری چنین مسابقات مهمی قبل از بازیهای آسیایی جاکارتا کمک شایانی به آماده سازی تیمهای شرکت کننده در آستانه المپیک آسیایی خواهد کرد و از طرفی کشورهای اروپایی و حتی منطقه اقیانوسیه می توانند بهره برداری مناسبی از این رویداد بزرگ داشته باشند.

بعد از مطرح شدن این پیشنهاد و با موافقت محمد علیپور و انجمن سپک تاکرای ایران، مقرر شد که اولین دوره مسابقات جام جهانی سپک تاکرا اوایل سال آینده و در دو بخش دوبل و چهارنفره (کوارت) با حضور ۱۰ تیم برتر دنیا در تهران برگزار شود. در این رقابتها مسئولان بلندپایه و مهمانان ویژه هم حضور خواهند داشت.

همچنین قرار است یک دوره کارگاه آموزشی بین المللی داوری قبل از برگزاری مسابقات جام جهانی و با حضورمدرسان مجرب خارجی در تهران برگزار شود.

در ادامه این نشست و با پیشنهاد محمد علیپور به عنوان رئیس کنفدراسیون سپک تاکرای آسیای میانه و با توافق بن قادر مقرر شد که تیم ملی سپک تاکرای افغانستان برای اولین بار در مسابقات جهانی شرکت کند.

گفتنی است مسئولان فدراسیون جهانی سپک تاکرا فردا به همراه محمد علیپور در جلساتی جداگانه با دکتر محمدرضا داورزنیمعاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک دیدار خواهند داشت.