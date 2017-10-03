اختلاف نظر جمهوریخواهان کنگره برای برهم زدن «برجام»

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه ترامپ وعده داده است تا پیش از تاریخ ۱۵ ماه جاری میلادی یا حتی زودتر از نیمه ماه اکتبر اظهارنظرش را درباره پایبندی ایران به توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) موسوم به «برجام» اعلام و چندبار نیز بر خلاف ۸ گزارش پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی تهدید کرد که عدم پایبندی ایران را اعلام می کند؛ اکنون پایگاه آمریکائی «پولیتیکو» در گزارشی از بروز اختلافاتی میان جمهوریخواهان کنگره درباره سرنوشت این توافق چندجانبه و بین المللی خبر داده است.

این گزارش باعنوان «احتمال بازداشتن ترامپ از لغو برجام توسط جمهوریخواهان» به صورت اجمالی در تلاش است اعلام کند که حتی اگر ترامپ پایبندی ایران به برجام را نیز تایید نکند، همراهی جمهوریخواهان با وی برای بازگرداندن تحریم‌ها بعید به نظر می رسد.

پولیتیکو در این باره در گزارشی می نویسد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شاید به زودی تصمیم درباره سرنوشت توافق هسته‌ای ایران را به کنگره آمریکا محول نماید؛ اما از بین بردن توافق مذکور توسط قانونگذاران قطعی به نظر نمی رسد.

منتقدان توافق منعقده در دوره اوباما (برجام) به رهبری شخص رئیس‌ جمهورِ کنونی به نظر مأموریت دارند در راستای به شکست کشاندن توافق حرکت کنند. مخالفان این توافق در کنگره قول داده اند تا از مکانیسم اقدام سریع (رأی‌گیری بر مبنای بر اکثریت حاضران در کنگره) برای اعمال مجدد تحریم‌ ها علیه تهران استفاده کنند.

این در حالیست که باوجود اینکه جمهوریخواهان کنگره دو سال قبل به اتفاق آرا با توافق هسته‌ ای موافقت کردند، اما برای اینکه با چه سرعتی کنگره جمهوریخواه- محور کنونی باید برای بازگشت تحریم‌ های ایران اقدام کند، انسجام و یکپارچگی بسیار کمتری میان آنها وجود دارد؛ چرا که در چنین موردی توافق سال 2015 عملاً لغو خواهد شد.

هم اکنون شرایط به گونه ایست که حتی عقب‌نشینی تعداد کمی از جمهوریخواهان کنگره تفاوت زیادی را در سنا به وجود می آورد؛ چرا که جمهوریخواهان اکثریت لب مرزیِ 52 کرسی را در آن در اختیار دارند.

سناتورهای دموکرات حتی کسانی که دو سال پیش مخالف توافق هسته‌ ای بودند، اکنون خواهان ماندن این توافق هستند.

«جف فلیک» ( Jeff Flake) سناتور جمهوریخواه صراحتاً اعلام کرده است که درباره بازگشت مجدد تحریم‌ های ایران، تصمیمی نگرفته و می خواهد ببیند در آینده چه پیش می آید.

«جان مک کین» سناتور جمهوریخواه ایالت آریزونا اخیرا به خبرنگاران اعلام کرده است که «هنوز در حال بررسی» موضوع است و تا کنون تصمیمی در باره برجام نگرفته است.

«سوزان کالینز» (Susan Collins) سناتور جمهوریخواه ایالت «مین» نیز تأکید کرده که مایل است شواهد و مدارکی را درباره پایبندی یا عدم پایبندی ایران به توافق ببیند.

کنگره جدا از اعمال مجدد تحریم‌ ها، گزینه‌ های دیگری نیز پیش روی خود دارد. «میچ مک کانل» (Mitch McConnell) به عنوان رهبر اکثریت می‌تواند درباره حرکت برای یک طرح تحریمی تازه تصمیم بگیرد؛ البته این استراتژی نیازمند 60 رای است که البته این موضوع راه را برای رسیدن به خواست وی هرچه سخت‌تر خواهد کرد.