اراضی فرودگاه اردبیل سند ندارد/تغییر مکان فرودگاه مقدور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید فخرالدین هاشمی بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: فرودگاه اردبیل در سال ۱۳۷۰ به بهره‌برداری رسیده و هزار و ۲۰۵ هکتار زمین دارد.

وی افزود: سال‌ها است موضوع سند زمین مطرح بوده و تا سال گذشته تنها ۹۵ هکتار از مساحت فرودگاه سند داشت که با تلاش‌های صورت گرفته سند ۸۷۲ هکتار نیز اخذ شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان زمین‌های فرودگاه را متعلق به ساکنان منطقه، منابع طبیعی و امور اراضی دانست و متذکر شد: متأسفانه با وجود گذشت نزدیک به ۳۰ سال هنوز زمین فرودگاه سند نداشته و برخی از روستاییان به شرکت شاکی هستند.

هاشمی تأکید کرد: نبود سند موجب شده برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری عملاً اجرا نشود و به دلیل اهمیت این موضوع به دنبال سند زمین فرودگاه به نام شرکت فرودگاه‌های کشور هستیم.

وی همچنین در خصوص برخی اظهارات نسبت به جابه‌جایی فرودگاه اردبیل به دلیل واقع شدن در منطقه نامناسب جوی بویژه پوشش مه ادامه داد: امکان اجرای این طرح مقدور نیست.

مدیرکل فرودگاه‌های استان تأکید کرد: ما در وضعیت فعلی سند تمامی زمین‌های فرودگاه را در اختیار نداریم و بی‌شک پیدا کردن زمینی در این وسعت برای احداث فرودگاه حداقل در اطراف اردبیل امکان‌پذیر نیست.

هاشمی همچنین خصوص عملکرد فرودگاه اردبیل در نیمه نخست سال به انجام هزار و ۱۶۴ پرواز در قالب نشست‌وبرخاست اشاره کرد و افزود: ۱۵۱ هزار و ۲۵۳ نفر مسافر در این مدت جابه‌جاشده‌اند.

وی با اشاره به جابه‌جایی یک میلیون و ۸۳ هزار و ۷۳۵ کیلوگرم بار از فرودگاه اردبیل افزود: تعداد پروازهای فرودگاه در نیمه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۵ درصد و تعداد مسافر ۲۳.۱ درصد افزایش دارد.