  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۲۲:۰۳

رویترز خبر داد؛

تولید نفت جمهوری آذربایجان افزایش یافت

تولید نفت جمهوری آذربایجان افزایش یافت

تولید نفت جمهوری آذربایجان، در ماه سپتامبر امسال افزایش یافت؛ اما از سهمیه تعیین شده این کشور در توافق جهانی کاهش تولید نفت، فراتر نرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ رویترز نوشت: مجموع تولید نفت و میعانات گازی جمهوری آذربایجان، از ۷۳۴ هزار و ۸۰۰ بشکه در ماه اوت به ۷۸۵ هزار و ۷۰۰ بشکه در ماه سپتامبر امسال افزایش یافت.

طبق اعلام امروز (سه شنبه ۱۱ مهرماه) وزارت انرژی جمهوری آذربایجان، تولید نفت خام این کشور در ماه سپتامبر امسال ۷۳۳ هزار در روز و تولید میعانات گازی آن ۵۲ هزار و ۷۰۰ بشکه در روز بود.

زامینا الیوا، سخنگوی وزارت انرژی جمهوری آذربایجان، گفت: این افزایش دلایل فنی دارد؛ مسئله مهم این است که ما از محدوده تولید تعیین شده از سوی اوپک فراتر نرفتیم.

میانگین تولید نفت جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۶ میلادی ۸۲۹ هزار و ۱۰۰ بشکه در روز بود. طبق توافق جهانی کاهش تولید نفت، آذربایجان باید تولید روزانه خود را ۳۵ هزار بشکه کاهش دهد.

کد مطلب 4103694

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها