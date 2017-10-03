تولید نفت جمهوری آذربایجان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ رویترز نوشت: مجموع تولید نفت و میعانات گازی جمهوری آذربایجان، از ۷۳۴ هزار و ۸۰۰ بشکه در ماه اوت به ۷۸۵ هزار و ۷۰۰ بشکه در ماه سپتامبر امسال افزایش یافت.

طبق اعلام امروز (سه شنبه ۱۱ مهرماه) وزارت انرژی جمهوری آذربایجان، تولید نفت خام این کشور در ماه سپتامبر امسال ۷۳۳ هزار در روز و تولید میعانات گازی آن ۵۲ هزار و ۷۰۰ بشکه در روز بود.

زامینا الیوا، سخنگوی وزارت انرژی جمهوری آذربایجان، گفت: این افزایش دلایل فنی دارد؛ مسئله مهم این است که ما از محدوده تولید تعیین شده از سوی اوپک فراتر نرفتیم.

میانگین تولید نفت جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۶ میلادی ۸۲۹ هزار و ۱۰۰ بشکه در روز بود. طبق توافق جهانی کاهش تولید نفت، آذربایجان باید تولید روزانه خود را ۳۵ هزار بشکه کاهش دهد.