امضای تفاهم نامه همکاری با هدف گسترش مناسبات تجاری ایران و انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامۀ همکاری و گسترش مناسبات تجاری بین اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا، با حضور مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و لرد نورمن لامونت، رئیس اتاق بازرگانی انگلیس در لندن برگزار شد.

در این جلسه، مسعود خوانساری ضمن تشکر و ابراز امیدواری برای جذب سرمایه گذاران، به برطرف نمودن موانع برای جذب سرمایه گذاری در ایران از قبیل مشکلات داخلی، مدیریت اشتباه و همچنین تحریم که در سالهای گذشته ایران با آن رو برو بوده، پرداخت و گفت: البته با استقرار حسن روحانی و تاثیر مدیریت دولت بر اقتصاد کشور، ثبات و کاهش تورم از ٤٠ به ده درصد ، سرمایه گذاری مشترک در زمینه حمل و نقل، قرار دادهای نفتی با شرکت های بزرگ همچون توتال، موافقت نامه با بیمه های معروف دنیا را در پی داشته و در نتیجه، هموار بودن سرمایه گذاری در ایران را رقم زده است.

وی همچنین به حضور ٢٠٠ هیات تجاری به ایران بعد از برجام ، و ابراز نا امیدی از تعداد محدود توافق حاصل بر آن نیز اشاره کرد و با توجه به حجم مبادلات بین دو کشور ایران و انگلیس ظرف ٦ ماهه اول میلادی که دوبرابر شده است، خاطرنشان کرد: انتظار بیش از این از روابط تجاری ایران و انگلیس داریم.

در این نشست لرد نورمن لامونت، رئیس اتاق بازرگانی انگلیس، ضمن تاکید بر اینکه "افزایش تجارت خیلی مهم تر از امضا یک تفاهم نامه روی کاغذ است" ، کمپانی های انگلیسی و اروپایی را برای سرمایه گذاری در ایران و همینطور ایرانی ها مقیم در انگلیس را به این امرتشویق نمود.

همچنین وی به مشکلاتی از قبیل مشکلات فاینانس و تامین و سرعت کم آن نیز اشاره کرد که امید به حل شدن و پیشرفت آن داشت. وی افزود: نامشخص بودن سیاست امریکا در قبال برجام یکی از دیگر سئوالات حضار در این جلسه بود که لامونت نگرش دولت بریتانیا و سرمایه گذاران را نسبت به ایران مثبت و سرمایه گذاری در ایران را فرصت عالی برای انگلیس و اروپا دانست.

در این جلسه شریفی نیک نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه از نوامبر ٢٠٠٩ شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در راستای خصوصی سازی با واگذاری ٥٢ درصد از سهام خود به یک نهاد خصوصی تبدیل شده است، چشم انداز روشنی برای جذب سرمایگذار خارجی در ایران پیش بینی و ابراز امیداوری کرد که گسترش روابط اقتصادی بدون تحت تاثیر قرار گرفتن سیاست انجام گیرد.

در جریان این نشست فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به صحبت از تجارت بنگاه های خارجی و ایرانی و همچنین تلاش برای یافتن همه راهها و موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاران پرداخت.

وی با اشاره به پتانسیل خوب ایران برای سرمایه گذاری و تمایل به بازگشت سرمایه گذاران به ایران نمود.

همچنین در این نشست مشایخی، مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی لندن که از برگزار کنندگان این جلسه بود با اشاره به اینکه سرمایه گذاران در گذشته که بخاطر مبادله با ایران با مشکلاتی روبرو شدند از مرتفع شدن این موانع سخن گفت و گسترش همکاریها با بریتانیا و اروپا را منوط به این سرمایه گذاریها دانست.

گفتنی است، تفاهم نامه همکاری میان اتاق های بازرگانی تهران و لندن، به امضا روسای اتاق بازرگانی ایران و انگلیس رسید.