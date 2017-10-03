سودهای کلان بانکی اجازه تولید با سود کم را نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار با جمعی از اصحاب صنعت استان یزد با تسلیت ماه محرم و لزوم توجه به سیره اهل بیت (ع) و حضرت سیدالشهدا (ع) اظهار داشت: اگر در هر موردی به تاکیدها و آموزه های قرآن توجه می کردیم، در بسیاری از مسائلی که امروز به عنوان مشکل از آن یاد می شود، دچار گرفتاری نبودیم.

وی با اشاره به سه مسئله تفکر، تعقل و تدبر در هر اموری ادامه داد: خداوند انسان را به قرآن و تدبر و تفکر در آن تشویق می کند و تدبر در قرآن به نوعی کشف رمز و حقایق است که بشر به آن توجهی ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه عالمی پر رمز و راز برای انسان خلق شده است، اضافه کرد: خداوند تاکید دارد بشر در هر موردی باید توانمندی و توانایی داشته باشد که علت عقب ماندگی بسیاری، در بی توجهی به توانمندی و قدرت در امور است.

وی با بیان اینکه استکبار با زمینه سازی در موارد گوناگون قدرت تفکر و تعقل را به بیراهه کشانده است، عنوان کرد: فکر نکردن مانعی برای نو آوری و خلاقیت است و همین مسئله موجب می شود که بسیاری از نیروهای کاری پس از ۳۰ سال کار کردن با همان درجه کارگری از چرخه خارج شوند.

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه در بسیاری از امور جای خلاقیت و نوآوری خالی است، بیان داشت: متاسفانه در صنعت خودروسازی همچنان لنگ می زنیم و وضعیت خودروسازی ما به شکلی است که مردم نیز به این رویه معترض هستند و کسی توجهی نمی کند.

وی با بیان اینکه لازمه پیشرفت در هر کاری تغییر، تحول، نوآوری و خلاقیت است، گفت: فکر می‌کنم احساس تکلیفی که باید در مدیران و مسئولان و اساتید دانشگاهی و سایر مراکز باید وجود داشته باشد، ندارد و به توسعه و پیشرفت با توجه به خلاقیت و نوآوری توجهی نمی شود.

نماینده ولی فقیه در استان یزد اضافه کرد: جوانان نیز با ابتکار عمل وارد عرصه شوند و درآمدزایی داشته باشند و به امید مسئولان ننشینند و به دنبال اخذ تسهیلات از بانک ها نباشند بلکه با برنامه ریزی برای کسب درآمد و تحصیل مال نسبت به راه اندازی کسب و کار اقدام کنند.

وی با بیان اینکه اکنون نیز برای شروع اقتصاد مقاومتی دیر است، اما از هر جایی آغاز شود، منفعت کشور را به دنبال دارد، افزود: اقتصاد مقاومتی باید از بدو انقلاب شروع می شد اما اگر امروز هم آغاز کنیم می توانیم به سرعت پیشرفت داشته باشیم و برای کشور در برابر بیگانگان موثر باشیم.

امام جمعه یزد با انتقاد از بالا بودن سودهای بانکی اظهار داشت: متاسفانه سودهای کلانی که بانک ها از مردم می گیرند اجازه تولید با سود کم را نمی دهد و این به ضرر اقتصاد کشور و معیشت مردم است چراکه نمی توانند کالای با کیفیت را با سود کم و رقابت با مشابه خارجی عرضه کنند.