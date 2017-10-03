اعتصاب و تظاهرات گسترده در کاتالونیا در اعتراض به رفتار مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، در نتیجه تظاهرات و اعتصاب گسترده در کاتالونیا خیابان ها مسدود شده، حمل و نقل عمومی در آستانه تعطیلی قرار گرفته و مراکز آموشی نیز تعطیل شده اند.

اعتراضات امروز در اعتراض به سرکوب گسترده همه پرسی روز یکشنبه ۹ مهر انجام می شود.

شدت اعتراضات در شهر بارسلون بیش از سایر مناطق گزارش شده است.

به گزارش مهر، درگیری های روز یکشنبه میان پلیس اسپانیا و مردمی که خواهان استقلال ایالت کاتالونیا هستند، طبق برخی آمار ارائه شده، نزدیک به ۹۰۰ مجروح بر جا گذاشته است.

کاتالونیا روز یکشنبه ۹ مهر شاهد برگزاری همه پرسی استقلال بود حال آنکه دولت مرکزی این اقدام را به رسمیت نمی شناسد.

اخبار تایید نشده حاکی از آن است که در این همه پرسی بیش از ۹۰ درصد شرکت کنندگان به استقلال کاتالونیا از اسپانیا رای آری داده اند.

همچنین مقامات محلی کاتالونیا اعلام کرده اند که میزان مشارکت در همه پرسی استقلال از اسپانیا بیش از ۵۰ درصد بوده است.

با این حال «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا می گوید: آنچه در کاتالونیا اتفاق افتاد، همه‌پرسی نیست، بلکه بر هم زدن نظم و کارایی کشور است.