  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۹

موضع گیری سلیم الجبوری درباره سرنوشت نمایندگان کُرد در پارلمان

موضع گیری سلیم الجبوری درباره سرنوشت نمایندگان کُرد در پارلمان

رئیس پارلمان عراق با اشاره به اینکه تمرکز بر وحدت عراق است به بیان موضع خود درباره نمایندگان کُرد در مجلس پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق گفت: راه حلها در داخل عراق است نه خارج آن. تصمیم درباره نمایندگان کُرد مجازات جمعی نیست.

وی افزود: تصمیم پارلمان ضد کردها نیست.

الجبوری ضمن دعوت از نمایندگان کُرد برای مشارکت در جلسات آتی پارلمان عراق اعلام کرد: تصمیمات اتخاذ شده از سوی پارلمان برگرفته از احترام به قانون اساسی است.

وی افزود: پارلمان بر وحدت مواضع و احترام به قانون اساسی و تمرکز بر حمایت از دولت و وحدت عراق و تقویت وحدت تاکید دارد. تصمیمات اتخاذ شده از سوی پارلمان برگرفته از احترام به قانون اساسی است.

الجبوری تاکید کرد: همه اعضای پارلمان از جمله کردها به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مجلس توجه دارند. نمایندگان کُرد مورد استقبال هستند و از آنها دعوت می کنم که در جلسات مشارکت داشته باشند.

رئیس پارلمان عراق بیان کرد: نمایندگان کُردی که در مجلس شرکت می کنند به وحدت عراق ایمان دارند و مخالف تجزیه هستند.

وی افزود: ما هم اکنون در حال جمع کردن همه طرفها هستیم و زمانی که تصویری واضح به دست آوریم آنگاه می توانیم از طرحی برای حل بحران میان بغداد و اربیل سخن بگوییم.

کد مطلب 4103699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها