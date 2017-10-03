موضع گیری سلیم الجبوری درباره سرنوشت نمایندگان کُرد در پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق گفت: راه حلها در داخل عراق است نه خارج آن. تصمیم درباره نمایندگان کُرد مجازات جمعی نیست.

وی افزود: تصمیم پارلمان ضد کردها نیست.

الجبوری ضمن دعوت از نمایندگان کُرد برای مشارکت در جلسات آتی پارلمان عراق اعلام کرد: تصمیمات اتخاذ شده از سوی پارلمان برگرفته از احترام به قانون اساسی است.

وی افزود: پارلمان بر وحدت مواضع و احترام به قانون اساسی و تمرکز بر حمایت از دولت و وحدت عراق و تقویت وحدت تاکید دارد. تصمیمات اتخاذ شده از سوی پارلمان برگرفته از احترام به قانون اساسی است.

الجبوری تاکید کرد: همه اعضای پارلمان از جمله کردها به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مجلس توجه دارند. نمایندگان کُرد مورد استقبال هستند و از آنها دعوت می کنم که در جلسات مشارکت داشته باشند.

رئیس پارلمان عراق بیان کرد: نمایندگان کُردی که در مجلس شرکت می کنند به وحدت عراق ایمان دارند و مخالف تجزیه هستند.

وی افزود: ما هم اکنون در حال جمع کردن همه طرفها هستیم و زمانی که تصویری واضح به دست آوریم آنگاه می توانیم از طرحی برای حل بحران میان بغداد و اربیل سخن بگوییم.