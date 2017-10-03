ترافیک سنگین در محور تهران- شهریار/آزادراه تهران-ساوه نیمه سنگین

سرهنگ حامد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح وضعیت ترافیکی غرب استان تهران، اظهار داشت: ترافیک در آزادراه تهران- ساوه نسبت به ساعات قبل کمی افزایش یافته و اکنون شاهد ترافیک نیمه سنگین در این محور به خصوص ابتدای آن هستیم و این ترافیک، هرچه از تهران دور شویم، کم تر خواهد شد.

وی سپس به محور تهران-شهریار اشاره کرد و گفت: در این محور نیز با افزایش چشمگیر بار ترافیکی شاهد ترافیک سنگین هستیم.

رییس پلیس راه غرب استان تهران اضافه کرد: سایر محورهای مواصلاتی غرب استان تهران هم اکنون ترافیک روان دارند.

وی از رانندگان خواست با توجه به ساعات تعطیلی ادارات و کارخانه ها و بازگشت کارمندان و افزایش حجم ترافیکی محورها، با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی از ایجاد هرگونه حادثه خودداری کنند.