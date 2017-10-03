۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۰

مسئول دبیرخانه بین‌المللی «یزد حسینیه ایران»:

۱۲ موکب در خیابان قیام یزد پذیرای عزاداران در ۱۳ محرم هستند

یزد ـ مسئول دبیرخانه بین‌المللی «یزد حسینیه ایران» با اشاره به برگزاری گردهمایی بزرگ هیئات مذهبی در روز ۱۳ محرم گفت: ۱۲ موکب در خیابان قیام پذیرای عزاداران حاضر در این گردهمایی خواهد بود.

سیدحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امسال برای دومین سال، گردهمایی بزرگ هیئات مذهبی استان یزد در حسینیه امیرچخماق برگزار می شود، اظهار داشت: علاوه بر این برنامه، برنامه های دیگری نیز از گذشته در مسجد ملااسماعیل برگزار می‌شد که این برنامه‌ها به قوت خود باقی است.

وی بیان کرد: مردم عزادار می توانند از ساعت هفت صبح تا ظهر در مسجد ملااسماعیل در برنامه‌های ویژه این روز شرکت کنند و از نماز ظهر، تجمع هیئات مذهبی در حسینیه امیرچخماق آغاز می‌شود.

حسینی خاطرنشان کرد: گردهمایی در حسینیه امیرچخماق از ساعت ۱۲ آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۳:۳۰ ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: امسال ۱۲ موکب پذیرایی از صبح ۱۳ محرم تا اذان ظهر، پذیرای مردم عزادار و هیئت‌های مذهبی در خیابان قیام هستند.

مسئول دبیرخانه بین‌المللی «یزد حسینیه ایران» با اشاره به اینکه روز ۱۳ محرم به نام روز هیئت نامگذاری شده است، افزود: به همین مناسبت هیئت‌ها در این روز پذیرای مردم عزادار خواهند بود.

وی بیان کرد: سال گذشته نیز هیئت‌های عزاداری یزد با راه اندازی موکب‌هایی در خیابان قیام، پذیرایی از عزاداران حسینی را بر عهده داشتند.

