برگزاری دوره آموزشی قوانین ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران(سامات)، فریبا رضایی با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت نقش آموزش در ارتقاء نظام سلامت اداری و افزایش مهارتهای شغلی کارکنان، دوره آموزشی آشنایی با قوانین ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد ویژه مدیران حفاظت محیط زیست استان تهران صبح امروز در محل اداره آموزش و مشارکتهای مردمی حفاظت محیط زیست استان تهران آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه این دوره آموزشی به مدت ۱۶ ساعت در طی ۲ روز برگزار می شود، افزود: تعریف فساد اداری و انواع آن، مصادیق فساد اداری، عوامل موثر در ارتقاء سلامت اداری ، اهمیت و ضرورت مقابله با فساد و برنامه ریزی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران از جمله مهمترین سرفصل های ارائه شده در این دوره است.

رضایی برگزاری این دوره آموزشی را فرصت خوبی در جهت پیشگیری از فساد در سیستم های اداری دانست و بر اهمیت برگزاری مستمر این دوره های آموزشی تاکید کرد.