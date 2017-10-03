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۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۰

معاون قضایی رئیس کل دادگستری هرمزگان:

یک زندانی محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافت

یک زندانی محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافت

بندرعباس - معاون قضایی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: یک زندانی محکوم به قصاص با تلاش شورای حل اختلاف شهرستان رودان و در پی اعلام رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، مظفر حمزه ئی بیان داشت: یک زندانی محکوم به قصاص با تلاش شورای حل اختلاف شهرستان رودان و در پی اعلام رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافت.

وی گفت: این محکوم به قصاص در جریان نزاع خانوادگی مرتکب قتل مرحومه (ر-ن) شده است، زندانی مذکور از سال ۱۳۸۷ به اتهام قتل عمد به زندان شهرستان رودان معرفی شده است و رسیدگی به پرونده او در دادگاه کیفری استان هرمزگان منجر به صدور حکم قصاص از سوی این مرجع قضایی شد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: تلاش بی‌وقفه و پیگیری‌های مستمر اعضای شورای حل اختلاف شهرستان رودان در مدت ۹ سال و برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش با خانواده مقتول در نهایت منجر به اعلام رضایت خانواده مذکور در ازای دریافت دیه شده است.

کد مطلب 4103711

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