یک زندانی محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، مظفر حمزه ئی بیان داشت: یک زندانی محکوم به قصاص با تلاش شورای حل اختلاف شهرستان رودان و در پی اعلام رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافت.

وی گفت: این محکوم به قصاص در جریان نزاع خانوادگی مرتکب قتل مرحومه (ر-ن) شده است، زندانی مذکور از سال ۱۳۸۷ به اتهام قتل عمد به زندان شهرستان رودان معرفی شده است و رسیدگی به پرونده او در دادگاه کیفری استان هرمزگان منجر به صدور حکم قصاص از سوی این مرجع قضایی شد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: تلاش بی‌وقفه و پیگیری‌های مستمر اعضای شورای حل اختلاف شهرستان رودان در مدت ۹ سال و برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش با خانواده مقتول در نهایت منجر به اعلام رضایت خانواده مذکور در ازای دریافت دیه شده است.