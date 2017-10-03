به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فنایی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان پیرامون اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی بیشتر به حرف زدن منجر شده و به اقدام و عمل در این زمینه توجهی نمی شود.

وی با بیان اینکه بندهای اقتصاد مقاومتی بسیار گویا است، ادامه داد: متاسفانه تفکری که برای اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی نیاز بوده تعریف نشده است.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن یزد اضافه کرد: اشکالی ندارد اقتصاد مقاومتی را تدریس کرد چراکه برخی فکر می کنند اقتصاد مقاومتی مقطعی است در حالی که چنین نیست و برنامه ای برای همه زمان ها است.

وی عنوان کرد: شاید برخی از بندهای اقتصاد مقاومتی را کشورهای خارجی اجرا می کنند اما در کشور ما کارهای روزمره دستگاه‌ها را به نام اقتصاد مقاومتی مطرح می کنند که این غلط است.

فنایی با بیان اینکه باید برای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به صورت بند به بند اقدام کرد، گفت: همچنین باید با بررسی و تفسیر نسبت به تحقق آن اقدام کرد که امروز بسیاری از کشورها بدون اینکه اقتصاد مقاومتی داشته باشند، بندهای اقتصاد مقاومتی ما را اجرا می کنند.

وی با بیان اینکه یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی، استفاده بهینه از امکانات موجود است، افزود: برگزاری جشنواره صنایع برتر با نگرش اقتصاد مقاومتی و توجه به امکانات موجود است در حالی که در سایر اقداماتی که انجام می شود، توجهی به استفاده بهینه از امکانات موجود نمی شود.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت با تاکید بر لزوم اجرای ۲۴ بند سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی گفت: پیشنهاد می شود کارگروهی در راستای اجرایی شدن این بندها شکل بگیرد که از سوی بسیج مهندسین اندیشکده ای در حال شکل گیری است و امیدواریم به نتیجه دلخواه برسد.

وی با تاکید بر لزوم شفاف سازی در امور اقتصادی تصریح کرد: برای جلوگیری از فساد نیز باید به بند ۱۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر شفاف سازی است، داشته باشیم و این کار را از خودمان آغاز کنیم.