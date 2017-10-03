احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران/دمای هوای کردستان کاهش می یابد

طالب حیدری در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: تحلیل آخرین نقشه ها وداده های هواشناسی نشان می دهد که به علت نفوذ یک موج شمال گذر از بعدازظهر امروزسه شنبه تا صبح روز پنج شنبه شاهد افزایش پوشش ابر و وزش باد(گاها شدید) و احتمال رگبارهای پراکنده باران به یژه در روز چهارشنبه هستیم.

وی با اشاره به اینکه موج بارشی مذکور بیشترشهرستان های بیجار، دیواندره، سقز، زرینه و بانه را در برمی گیرد، اظهارداشت: بتدریج از امروز سه شنبه تا صبح جمعه دما کاهش می باید و هوای استان سردتر خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی کردستان ادامه داد: از پیامدهای گذر این موج کاهش دمای شبانه به مقدار ۳ تا ۵ درجه سانتیگراد است و پیش بینی می شود که حداقل دمای سطح خاک در برخی نقاط استان دراین مدت به صفر و یا زیرصفر درجه سانتیگراد کاهش یابد.

حیدری اضافه کرد: کشاورزان به ویژه کسانی که در حال برداشت محصولات جالیزی و سیب زمینی هستند باید به کاهش دمای سطح خاک در این مدت توجه داشته باشند تا دچار ضرر اقتصادی نشوند.

وی عنوان کرد: همچنین طی امروزسه شنبه و فردا چهارشنبه به علت وزش بادهای غربی هوا با غبار رقیق همراه خواهد بود.