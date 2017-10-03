ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اتمام پروژه های استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی ظهر سه شنبه در گفت‌ و گو با خبرنگاران با بیان اینکه هیچ منعی برای اجرای پروژه‌های عمرانی از سوی شرکت‌های خدمات‌رسان و بخش خصوصی وجود ندارد، گفت: سیاست ما در چهار سال گذشته این بوده است که در اجرای پروژه‌ها به اعتبارات دولتی تکیه نکنیم.

وی با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی، گفت: در سال گذشته تنها ۲۵ درصد از بودجه عمرانی استان تخصیص یافت و این نشان می‌دهد که منابع دولتی برای اجرای پروژه‌ها کافی نیست و باید به دنبال منابع مالی دیگر باشیم.

وی افزود: بر این اساس در چهار سال گذشته اغلب پروژه‌های استان توسط شرکت‌های خدمات‌رسان، بخش خصوصی و خیرین متناسب با نیازهای استان اجرا شده و دولت نیز در تسریع این پروژه‌ها کمک کرده است.

هم‌اکنون ۱۸۰۰ پروژه نیمه ‌تمام در استان وجود دارد

پورمهدی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۱۸۰۰ پروژه نیمه‌تمام در استان وجود دارد که اتمام آنها در اولویت است و تا زمانی که این پروژه‌ها تمام نشده پروژه جدیدی از محل منابع دولتی شروع نخواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به بخشنامه ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۷ کشور، گفت: ایجاد ممنوعیت برای آغاز پروژه‌های جدید عمرانی مربوط به کل کشور است و این ممنوعیت نیز منحصراً برای پروژه‌های دولتی ایجاد شده و سایر نهادهای عمومی و بخش خصوصی که از محل درآمدهای خود تأمین منابع می‌کنند، هیچ منعی برای اجرای پروژه‌های مختلف ندارند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه رویکرد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین همچون ۴ سال گذشته از سوی مدیریت جدید استان نیز مورد تأکید بوده و با این رویکرد پیش خواهیم رفت.

پورمهدی بر استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز تأکید و خاطرنشان کرد: حضور ۱۹ نماینده از استان در مجلس ظرفیتی بزرگ محسوب می‌شود که باید در راستای توسعه استان از این پتانسیل به‌خوبی بهره‌مند شد.

وی با اشاره به نشست مشترک استاندار و نمایندگان استان در مجلس، بیان کرد: در این جلسه که اولین جلسه کاری استاندار جدید بود، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ظرف یک هفته آینده پروژه‌های اولویت‌دار خود را برای سال ۹۷ مشخص و به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام کنند تا بعد از جمع‌بندی در اختیار نمایندگان قرار گرفته و در بررسی و تصویب بودجه سال ۹۷ مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور پیگیر رویداد تبریز۲۰۱۸ است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه رویداد تبریز ۲۰۱۸ از مهم‌ترین تأکیدات استاندار محترم است، خاطرنشان کرد: در ماه‌های آینده نشستی در سطح ملی در خصوص تبریز ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد و با توجه به اهمیت موضوع معاون اول رئیس‌جمهوری شخصاً پیگیر این موضوع است.

پورمهدی گفت: احیای دریاچه ارومیه همچنان یکی از موضوعات اولویت‌دار استان است و در دوره جدید مدیریت استان نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ افزود: بار اصلی این رویداد فرهنگی- تاریخی بر عهده شهرداری تبریز است و انتظار داریم با توجه به عدم صدور حکم شهردار جدید تا این لحظه، سرپرست فعلی شهرداری و سایر مدیران تا آخرین لحظه خدمت خود با تاکید ویژه ای نسبت به تبریز ۲۰۱۸، فعالیت های مربوطه را پیش ببرند.

وی افزود: در نشست استاندار با نمایندگان مجلس، ایجاد ردیف ویژه برای رویداد تبریز ۲۰۱۸ در بودجه سال ۹۷ مورد تأکید قرار گرفت که این موضوع توسط نمایندگان پیگیری خواهد شد.