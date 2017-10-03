مالکی: میان کردها و بارزانی باید تفاوت قائل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، نوری المالکی معاون رئیس جمهور عراق در دیدار فاتح ایلدز سفیر ترکیه در عراق با وی تحولات سیاسی و موضوع همه پرسی برگزار شده در اقلیم کردستان عراق و ضرورت به کار گیری همه تلاش ها برای حل مشکلات موجود میان بغداد و اربیل را مورد تاکید قرار داد.

مالکی بر ضرورت هماهنگی مواضع میان عراق، ترکیه و ایران برای مقابله با تلاش های جدایی طلبانه تاکید کرد و افزود: همکاری امنیتی موجود میان سه کشور راه را برای همکاری اقتصادی گسترده می گشاید.

وی بیان کرد: مواضع محکم اتخاذ شده از سوی مرجعیت عالی دینی، پارلمان و دولت عراق تاثیر زیادی در شکست ماجراجویی جدایی داشت. میان کردها و مسعود بارزانی که آنها را وارد طرح هایی با اهداف نامشخص و زیان آور کرده است، باید تفاوت قائل شد.

مالکی از مواضع ترکیه در حمایت از وحدت عراق و مخالفت با همه طرحهای جدایی طلبانه تمجید کرد.

از سوی دیگر سفیر ترکیه بر موضع حمایت گرانه کشورش از عراق و تلاش برای تقویت روابط مشترک تاکید و اعلام کرد: ترکیه بر وحدت و حاکمیت عراق تاکید دارد.