به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی ظهر سه شنبه در نشست کارگروه تخصصی کودک و نوجوان با موضوع هفته‌ی ملی کودک ضمن تاکید بر برگزاری برنامه‌های هفته‌ی ملی با رویکرد عاشورایی گفت: با توجه به روحیه‌ لطیف کودکان بهتر است در این ایام ضمن آشنایی آن‌ها با این رویداد مهم ، زیبایی‌ها را به کودکان بیاموزیم.

وی افزود: ما از کربلا هرچه می بینیم تشنگی و دود و عطش است این‌ها سختی‌های کربلاست،در حالی که پیام کربلا پر از زیبایی است همانطور که حضرت زینب کبری (ص ) می فرماید من درکربلا جز زیبایی نمی‌بینم.

اکرمی خاطر نشان کرد: ایثار، صبر و بردباری، جهاد با نفس، سعه صدر، شکر خدا از جمله زیبایی‌های عاشورایی است که می‌باید کودکان را با آن آشنا کرد.

در ادامه ناهید سلیمانی احمدی مدیر کل کانون هرمزگان گفت: امسال با توجه به تقارن زمانی ایام محرم و هفته ملی کودک ویژه برنامه های گرامی داشت این هفته با رویکرد آموزه های عاشورا پیش بینی واجرا می شود.

وی افزود: به منظور ایجاد وحدت رویه در پیش بینی و اجرای برنامه ها، شورای سیاست گذاری هفته ملی کودک، شعار «هر کودک نشانی از خداست» برای گرامی داشت این هفته در نظر گرفته شده است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: روزها و هفته های مناسبتی، دست کم این لطف را دارد که تمامی مسئولان و افراد فعال در جامعه را مجبور می کند که به کودکان فکر کنند.

وی گفت: یکی از رسالت های ما این است که واقعا به همه اعم از پدر و مادر تفهیم کنیم کودک موجود مهمی است و برای ما ارزشمند است و باید به او توجه کنیم.

مدیر کل هرمزگان بیان داشت: هم گرایی و هم افزایی فعالیت های دستگاه ها ونهادهای متولی کودک در سراسر کشور ، نهادینه کردن ارزش های تربیتی و انسان ساز واقعه عاشورا و ترویج این فرهنگ در جامعه از اهداف جزیی این برنامه است.

سلیمانی گفت: آن‌چه برای ما در طول سال مهم است شادی و آرامش در کودکان است و وقتی از آرامش در کودک صحبت می‌کنیم نگاه ما به عنصر تربیتی است که از نگاه دینی اگر به آن نگاه کنیم همان آرامش درونی است که کودکان به آن نیاز دارند.

در ادامه نعیم اسدی کارشناس مسئول فرهنگی هنری وادبی کانون، ضمن بیان روز شمار برنامه‌های کانون استان در هفته‌ی ملی گزارشی از برنامه‌ها را ارائه کرد.

وی افزود: اجرای مراسم آغاز هفته‌ی ملی کودک و برپایی نمایشگاه برای حضور و ارائه دستاوردهای دستگاه‌ها، برگزاری کارگاه‌های فرهنگی وهنری ویژه‌ی اعضای مکاتبه‌ای و برگزاری کارگاه آموزشی ویژه والدین، نشست تخصصی با حضور نویسنده و شاعر آیینی استان، کارگاه آموزشی حفاظت از محیط زیست از جمله برنامه‌های پیش بینی شده است.

اسدی گفت: حضور در بیمارستان‌های کودکان و خانه‌های مهربانی، برگزاری کارگاه آموزشی استفاده صحیح از موبایل در مرکز وتقدیر از برگزیدگان مسابقه‌ی عکاسی عاشورا، تجیل از فرزندان شهید مدافع حرم، برگزاری کارگاه‌های فرهنگی وهنری ویژه اعضای مکاتبه‌ای و عرضه‌ی محصولات فرهنگی از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده در این هفته است.