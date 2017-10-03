۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۷

حضور دیگوی آبادانی در جشنواره فیلم کوتاه تهران

آبادان - مستند «دیگو» به کارگردانی علی شهابی، فیلمساز آبادانی جواز حضور در بخش مسابقه سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران را دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیگو نام مستعار جوانی آبادانی است که به دلیل داشتن موهای فر و بلند خود به این نام شهره است.

دیگو به دختری علاقمند است که موهایش را دوست ندارد و همین موضوع مشکلاتی را برای او پیش می آورد.
 
تدوین این مستند را علی شهابی بر عهده دارد و خسرو احتشام‌زاده به عنوان صدابردار، میلاد جعفری به عنوان دستیار تصویر، حمید قصبه‌لر و پریسا جمالی به عنوان بازیگران نقش اصلی و ورمزیار به عنوان کارشناس مشاور در ساخت این فیلم مستند او را همراهی کرده اند.

مستند دیگو که صورت مستقل و با هزینه شخصی کارگردان تولید شده است، پیشتر در جشنواره فیلم های ایرانیان در کشور آمریکا نیز حضور داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سو چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ۲۵ تا ۳۰ مهر ماه جاری در تهران برگزار می شود.

