حضور دیگوی آبادانی در جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دیگو نام مستعار جوانی آبادانی است که به دلیل داشتن موهای فر و بلند خود به این نام شهره است.

دیگو به دختری علاقمند است که موهایش را دوست ندارد و همین موضوع مشکلاتی را برای او پیش می آورد.



تدوین این مستند را علی شهابی بر عهده دارد و خسرو احتشام‌زاده به عنوان صدابردار، میلاد جعفری به عنوان دستیار تصویر، حمید قصبه‌لر و پریسا جمالی به عنوان بازیگران نقش اصلی و ورمزیار به عنوان کارشناس مشاور در ساخت این فیلم مستند او را همراهی کرده اند.

مستند دیگو که صورت مستقل و با هزینه شخصی کارگردان تولید شده است، پیشتر در جشنواره فیلم های ایرانیان در کشور آمریکا نیز حضور داشته است.

