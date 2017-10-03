توزیع بیست هزار عدد لیوان یکبار مصرف کاغذی در تکایا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران (سامات) زهره عبادتی با اعلام این خبر گفت: با توجه به سنت حسنه توزیع نذورات در روزهای عزاداری ماه محرم در سطح شهرستان ری، این اداره بالغ بر بیست هزار عدد لیوان یکبار مصرف کاغذی جهت پخش نذورات در اختیار هیئت های عزاداری و تکایا قرار داد.

وی ضمن آرزوی قبولی عزاداری همه دلسوختگان سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) افزود: خوشبختانه با مشارکت جدی سوگواران حسینی انتشار ظروف یکبار مصرف غیرکاغذی و سایر پسماندهای مراسم عزاداری در سطح شهرستان به حداقل رسید.

عبادتی اظهار داشت: این اداره بدلیل اهمیت موضوع حفظ محیط زیست در این ایام ضمن مکاتبه با امام جمعه محترم شهرستان، خواستار بیان مباحث زیست محیطی و استفاده کمتر از ظروف یکبار مصرف جهت توزیع نذورات و توجه هر چه بیشتر آحاد مردم به مسائل محیط زیستی به عنوان یک فرضیه دینی در این ایام در تریبون های عبادی مانند نمازجمعه و منبرهای مساجد شد.

وی در پایان افزود: موضوع مهمی چون حفاظت از محیط زیست با مشارکت مسئولانه مردم و تلاش سازمانهای مردم نهاد امکان پذیر است.