مادر شهید طباطبایی به فرزند شهیدش پیوست 

به گزارش خبرنگار مهر، «زهرا آریاسه» مادر این شهید جاوید الاثر روز گذشته به دلیل کهولت سن در ۸۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

شهید جاوید الاثر سید کریم طباطبایی فرزند سید خلف در دهم مهرماه سال ۱۳۳۶ در آبادان به دنیا آمد.

وی که متاهل و بدون فرزند بود در ۲۲ مهرماه سال ۱۳۵۹ در درگیری مستقیم با دشمن در جاده آبادان – ماهشهر به درجه رفیع شهادت نائل شد و پیکر پاک و مطهرش هیچگاه پیدا نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع و خاکسپاری این مادر شهید امروز ساعت ۱۰ صبح و با حضور جمعی از مردم و مسئولان در محل گلزار شهدای آبادان برگزار شد.