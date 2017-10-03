۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۰

رئیس مرکز بهداشت آبادان خبر داد:

انجام ۳۱۱ مورد بازرسی بهداشتی از اماکن مذهبی در آبادان 

آبادان- رئیس مرکز بهداشت آبادان از انجام ۳۱۱ مورد بازرسی از اماکن مذهبی همچون تکایا و حسینیه ها در دهه نخست محرم در این شهرستان خبر داد.

صالح بهمئی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: این بازرسی ها به منظور نظارت بر سلامت آب و مواد غذای قابل عرضه میان عزاداران در دهه نخست محرم در شهرهای آبادان، اروندکنار و چوئبده انجام شد.

وی، تعداد کلرسنجی آب شرب (۳چرخه، شیرین و لوله‌کشی) را در ایام یادشده ۵۲۰ مورد عنوان کرد و اظهار کرد: در این بازده زمانی ۱۴۰کیلوگرم موادغذایی تاریخ مصرف گذشته، نیز معدوم شد.

رئیس مرکز بهداشت آبادان تصریح کرد: در ۱۰ دهه نخست ماه محرم، ۹۰ مورد کنترل وضعیت بهداشتی ظروف و کنترل دمای مواد غذایی با استفاده از دستگاه‌های پرتابل انجام شد، ضمن اینکه ۷۵ مرتبه از سامانه‌های آب‌رسانی بازدید شد.

بهمئی از نظارت بر ذبح بهداشتی دام، بازدید مداوم از کشتارگاه، نظارت و گزارش‌دهی مداوم از وضعیت جمع‌آوری پسماند شهری به عنوان دیگر اقدامات انجام شده توسط  کارشناسان مرکز بهداشت آبادان در ایام مذکور نام برد.

