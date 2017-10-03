۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۶

فرمانده انتظامی رشت:

۱۵ تن انواع چوب جنگلی قاچاق در رشت کشف و ضبط شد

رشت- فرمانده انتظامی رشت از کشف و ضبط ۱۵ تن انواع چوب جنگلی قاچاق توسط مأموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحیم شعبانی امروز در این باره در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران انتظامی پاسگاه پیربازار رشت، ۱۵ تن چوب جنگلی قاچاق را در بازرسی از یک کامیون کشف و ضبط کردند.    

وی افزود: راننده کامیون با ارائه بارنامه جعلی حمل چوب، قصد داشت مأموران انتظامی را فریب دهد که دستگیر شد.   

فرمانده انتظامی رشت خاطرنشان کرد: در همین راستا راننده ۵۵ ساله خودرو باری دستگیر و با تشکیل پرونده برای طی کردن مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

شعبانی در ادامه به شهروندان و حاشیه نشینان جنگل توصیه کرد: هر گونه مورد مشکوک به قاچاق چوب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

