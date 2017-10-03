حضور مرتضی بانک در تنها بندر اقیانوسی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بانک مشاور رییس جمهور، پس از ورود به چابهار از طریق فرودگاه کنارک ابتدا در جمع معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد چابهار حضور مییابد تا در جریان عملکرد و روند اقدامات و مشکلات حوزههای مختلف قرار گیرد. عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در این نشست به ارائه گزارش عملکرد این سازمان می پردازد.
مشاور رییسجمهور همچنین ضمن شرکت در مراسم تجدید میثاق با شهدای گمنام از مسجد پیامبر اعظم (ص) بازدید می کند.
بازدید از سایت فولاد مکران و پروژه پتروشیمی نگینمکران، همچنین برگزاری نشست با مدیران این دو طرح بزرگ صنعتی از برنامههای مهم سفر مرتضی بانک به چابهار است.
طبق برنامهریزیهای صورتگرفته، مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شرکت آریا پروفیل، شرکت روغنکشی بحار تجارت، دانشگاه بینالمللی و مرکز علمی کاربردی منطقه، سالن ورزشی ورنا، کارگاه عروسکسازی و مدرسه حضرت مریم(ع) روستای تیس و پروژههای رویالصدف و هتل سدس بازدید میکند.
کلنگزنی پروژه پترو صنعت امید با هدف تولید ماشینآلات فلزی، افتتاح کارگاه فراوری برنج زمان تجارت، افتتاح کارگاه چاپ و کیسهدوزی برنج بهار چمن نیز از دیگر برنامههای سفر مرتضی بانک به چابهار است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آخرین مرحله از سفر خود به چابهار، از بنادر شهید بهشتی و کلانتری بازدید خواهد کرد.
پس از مناطق آزاد قشم، اروند، ماکو و ارس، منطقه آزاد چابهار پنجمین مقصد بازدید مرتضی بانک در دولت دوازدهم است.
