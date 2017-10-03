  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۱

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری:

یک مدرسه خیری در شهرکرد افتتاح شد

یک مدرسه خیری در شهرکرد افتتاح شد

شهرکرد- مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختیاری از افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه خیری در شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهار داشت: دبیرستان۱۲ کلاسه پسرانه دوره دوم در ناحیه یک شهرکرد با مشارکت صددرصدی بنیاد خیر مدرسه ساز احداث شد.

امیدی افزود: این مدرسه در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع در سه طبقه  با زیربنای دو هزار و ۱۰۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال ساخته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختیاری تصریح کرد: این مدرسه مجهز به یک سالن ورزشی سرپوشیده با مساحت ۷۰۰ متر مربع، نمازخانه، آزمایشگاه مجهز، سایت رایانه و سرایداری است.

کد مطلب 4103750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها