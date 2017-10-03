یک مدرسه خیری در شهرکرد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهار داشت: دبیرستان۱۲ کلاسه پسرانه دوره دوم در ناحیه یک شهرکرد با مشارکت صددرصدی بنیاد خیر مدرسه ساز احداث شد.

امیدی افزود: این مدرسه در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع در سه طبقه با زیربنای دو هزار و ۱۰۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال ساخته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختیاری تصریح کرد: این مدرسه مجهز به یک سالن ورزشی سرپوشیده با مساحت ۷۰۰ متر مربع، نمازخانه، آزمایشگاه مجهز، سایت رایانه و سرایداری است.