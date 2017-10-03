علیرضا رضایی سرمربی تیم کشتی آزاد امید شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد که ظهر امروز سه شنبه در محل فدراسیون کشتی برگزار شد، علیرضا رضایی به عنوان سرمربی تیم کشتی آزاد امید معرفی شد.



بر این اساس مصوبات نشست شورای فنی کشتی آزاد به شرح زیر است:



۱- گزارشی از سوی رضا لایق دبیر فدراسیون در خصوص عملکرد کادر فنی و کشتی گیران در مسابقات داخل سالن آسیا (ایندورگیم) ترکمنستان به اعضای شورای فنی ارائه شد .



۲-پیرو پیگیری های مجید ترکان مدیر تیمهای ملی کشتی آزاد، علیرضا رضایی عنواندار المپیک و جهان و سرمربی اسبق تیم جوانان، مربی اسبق تیم ملی بزرگسالان و مدیر سابق تیم های ملی، به عنوان سرمربی تیم ملی امید به اعضای شورای فنی معرفی و در نهایت به جمع بندی رسید.



۳- مقرر شد با توجه به اهمیت انتخاب سرمربی تیم ملی بزرگسالان ، موضوع مذکور در جلسات آتی شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد مورد بررسی قرار گیرد.



۴- با توجه به اعلام اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر مجوز حضور کشتی گیران امید در مسابقات لهستان و عملکرد کشتی گیران در رقابت های ترکمنستان ، یاکوتیا و نتایج حاصل از رقابت های انتخابی تیم ملی و جوانان جهان در فنلاند ، کشتی گیران زیر برای حضور در رقابت های جهانی امید معرفی شدند:



۵۷ کیلوگرم:یونس سرمستی و رضا اطری (انتخابی درون اردویی)

۶۱ کیلوگرم:ایمان صادقی

۶۵ کیلوگرم:یونس امامی

۷۰ کیلوگرم:بررسی و اعلام نظر از سوی سر مربی بدلیل آسیب دیدگی کمر و مصدومیت جمال عبادی

۷۴ کیلوگرم:محمد متقی نیا و حمیدرضا زرین پیکر (انتخابی درون اردویی)

۸۶ کیلوگرم:علیرضا کریمی

۹۷ کیلوگرم:مجتبی گلیج

۱۲۵ کیلوگرم:امین طاهری