حجت‌الاسلام حسینعلی قمری نیا در گفتگو با مهر از توزیع سهمیه برنج هیئت های مذهبی کبودراهنگ خبر داد و گفت: در راستای خدمت رسانی به هیئات مذهبی و تشکل های مردمی فعال در حوزه فرهنگ دینی نذورات برای پخت غذای نذری بین هیئت ها توزیع شد.

وی گفت: طی دهه اول ماه محرم ۱۵ تن برنج نذوراتی در بین هیئات مذهبی شهرستان کبودراهنگ توزیع شد.

وی یادآور شد: طی هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده با اداره صنعت معدن و تجارت، توزیع ۱۵ تن برنج نذوراتی در بین هیئت‌های مذهبی تحت پوشش تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ انجام شد.

حسینعلی قمری نیا با اشاره به اینکه بیش از ۲۸۰ هیئت مذهبی در ایام محرم در این شهرستان برنامه برگزار می‌کنند، افزود: در راستای سازماندهی هر چه بهتر مراسم سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و نظارت بر عملکرد هیئت های مذهبی شهرستان در دهه اول محرم، عملکرد هیئات مذهبی شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفت.

سرکشی از هئیت های مذهبی شهرستان کبودراهنگ در ایام محرم

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ همچنین از سرکشی هئیت های مذهبی این شهرستان در ایام محرم خبر داد.

حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا بابیان اینکه این بازدیدها از اول ماه محرم آغاز شد، گفت: هیئات مذهبی کبودراهنگ در مساجد، حسینیه ها و تکایا نسبت به برگزاری مراسم عزاداری، سخنرانی و برنامه فرهنگی و مذهبی اهتمام خاصی داشتند.

حجت الاسلام قمری نیا افزود: در این بازدید ها که به همراه کارشناس تشکلهای دینی اداره انجام شد نقاط قوت هیئات بیشتر به چشم می آمد و نسبت به کاستی ها نیز تذکرات لازم داده شد.