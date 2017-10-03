به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید موسی حسینی مجد بعدازظهر سه شنبه در جمع عزاداران مسجد جامع شهرستان اسداباد اظهار داشت: سیدالساجدین و حضرت زینب‌کبری(س) سفیران نهضت بزرگ عاشورا هستند.

وی افزود: اگر سخنرانی‌های علی گونه و کوبنده عقیله بنی هاشم نبود نهضت بزرگ و حماسی عاشورا در کربلا دفن می شد و دستگاه تبلیغی بنی امیه از واقعه عاشورا تعبیرات وارونه و با تحریف ارائه می‌کردند.

امام جمعه اسدآباد عنوان کرد: پرچمداری امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) از عصر عاشورا آغاز شد که با سخنان آتشین خود پیام انقلاب و شهادت سرخ اباعبدالله و یارانش را به آگاهی افکار عمومی رساندند و طبل رسوایی بنی امیه را به صدا درآوردند.

حجت الاسلام حسینی مجد اظهار داشت: نهضت عاشورا و انقلاب حسینی بعد از شهادت امام حسین(ع) از سوی امام سجاد و حضرت زینب رهبری شد و آنها تکمیل کننده و ادامه دهنده اهداف امام حسین(ع) بودند.

وی ادامه داد: فلسفه قیام امام حسین(ع) اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود که این فریضه از سوی سفیران نهضت کربلا به خوبی اجرا شد.

امام جمعه اسدآباد تاکید کرد: امت اسلامی باید به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر پی ببرند و در اجرای آن کوشا باشند.